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Ekonomi
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Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

2023-10-18 12:54:31
Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Araba ve ev satışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Ev ve araba satışında yeni dönem başladı. Sahte ilanlarla yapılan dolandırıcılıklar ve spekülatif fiyat artışları Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Kasım ayında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, ilan sitelerinde kimlik doğrulaması yapmadan gayrimenkul ve araç ilanı verme dönemi bitiyor. Buna göre, şahısların kendisine, birinci veya ikinci dereceden akrabasına ait olmayan ilanları yayınlaması yasaklanırken, işletmelerin de yetki belgelerini doğrulaması gerekiyor. Uymayana ihlal başına 100 bin TL’ye kadar ceza var.

#1
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı çalışmaları engellemek ve tüketicilere zarar veren uygulamaları önleyebilmek maksadıyla 31 Ağustos tarihinde yayımladığı yönetmelik ile internet sitelerinde ilan verenlere kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirileceğini açıklamıştı. Önceki gün Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) yöneticileri ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yönetmeliğin 1 Kasım’da yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

#2
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Bakan Bolat, gayrimenkul sektöründeki tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de daha adil ve rekabetçi bir ortam oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

#3
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Konuyla ilgili detaylar hakkında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, alınan karar ile emlak sektöründe rahatlama yaşanacağını, hem tüketicilerin hem de ilan verenlerin mağduriyet yaşamayacağını belirtti. Bakan Bolat’ın açıklamaları hakkında da konuşan Duman, yeni düzenlemeye uymayanların 100 bin lira para cezası ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

#4
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, 1 Kasım’da yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin detayları hakkında konuştu. Düzenlemenin, emlak sektöründeki rekabeti adil bir hale getirmek, tüketicileri ise mağduriyetten korumak için hazırlandığını belirten Duman, “Son yıllarda ilan sitelerindeki rekabetin artmasıyla emlak ve otomotiv sektöründeki fahiş fiyat uygulamalarının sayısı arttı

#5
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Ticaret Bakanlığı ise haksız rekabetin önüne geçmek ve tüketicileri korumak için çeşitli yöntemler çıkardı. Daha önce otomotiv sektöründe getirilen düzenlemelerin sonucu olarak araç fiyatlarında çok büyük fiyat üşüşleri yaşanmıştı. 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik ile de emlak fiyatlarında düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Aslında biz, bu yönetmeliğin özellikle kötü niyetli ilan vericileri engellemek için düzenlendiğini anlıyoruz.

#6
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Şöyle ki; 1 Kasım’dan sonra gayrimenkul sitelerine ilan verenler kimlik ve yetki doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Yani, taşınmaz ticareti yapan tüm işletmelerin yetki belgesi almaşı zorunlu hale gelecek. Bununla birlikte ilan siteleri yayınlanan ilanların kim tarafından verildiğini, ilan sahibinin gerçek olup olmadığını ve iyi niyetli olup, olmadığını kontrol etmek için kimlik bilgilerini alabilecek.

#7
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Hürriyet'in haberine göre ise; Sahibinden adı altında sahte bilgilerle dolandırıcıların, emlak ofisi adı altında yetki belgesiz işletmelerin yer aldığı ilan siteleri büyük mağduriyetlere zemin hazırlıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

#8
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Ülkenin birçok şehrinde kiralık konut krizi yaşanıyor, vatandaş bütçesine uygun seçenek bulmakta zorlanıyor. İlan portalında gördüğü bir evi kiralamak isteyenler Kapora dolandırıcılarının ağına düşüyor.

#9
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

‘Şehir dışındayım kapora yollarsanız olur’, ‘Evi isteyen çok kişi var, sizden ödeme alamam gerek’ gibi söylemlerle hiç olmayan evler için ödemeler alınıyor.Üstelik şikayet edilse dahi, uzun süren dava süreçleri nedeniyle aynı kişi ya da kişiler aylarca hatta yıllarca yeni ilanlarla dolandırıcılığı sürdürüyor. Kiranın yanında satılık evlerde de kapora dolandırıcılığı yapılıyor.

#10
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Uygun fiyatla ev almak isteyenler düşük fiyatlı sahte ilanlarla kandırılıyor. Bugün hala ilan sitelerinde İstanbul’da 700-800 bin liraya sıfır lüks konut ilanları var. Gerçek olması elbette imkansız...Amaç alıcıyı bu ilanlarla ofise çekmek. Telefonla asla evin açık adresi verilmiyor, satış ofisinde görüşme şartı öne sürülüyor.

#11
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Sonrasında o ev satıldı ama bu ev var denilerek satış yapılması hedefleniyor. Bu tip kimi emlak ofisleri ilan sitelerinin eski üyesi olmasını kullanarak, yetki belgesiz şekilde, yasalara aykırı olarak faaliyetini sürdürüyor.Hem satılık hem de kiralıkta sahte ilanlarla spekülatif fiyat artışları yapılıyor. Söz gelimi evin değeri 4 milyon lira. Aynı bölgede aynı tip ev için 5-6 milyon lira bandında sahte ilanlar ekleniyor.

#12
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Gerçekten satıştaki evin fiyatı cazipmiş gibi yansıtılıyor. Aynı oyun kiralıkta ve arsa-tarla satışında da oynanıyor.Yetki belgesi bulunmayan şahısların bir yılda satacağı ikinci el araç sayısı 3 adetle sınırlı. Bu sınırın üzerine sadece yetki belgesi olan ikinci el araç satıcıları çıkabiliyor.

#13
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Ancak ilan sitelerine ilan veren şahısların kimlikleri ve satış sınırıyla ilgili bir takip yok. Yani kimin gerçek kişi kimin yetki belgeli satıcı kimin dolandırıcı olduğunu bilemiyoruz. Buradaki boşluk nedeniyle yaşanan sorunlar şu şekilde sıralanıyor:

#14
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

‘Al-Sat’çı olarak bilinen şahıslar veya kötü niyetli bazı yetkili satıcılar elindeki ikinci el aracın piyasasını yükseltmek için onlarca sahte ilan giriyor.

#15
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Bu ilanlar nedeniyle hem fiyatlar şişiyor hem de al-satçıların elindeki aracı kolayca ve istediği fiyattan satıyor.

#16
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Yetki belgesi olmayan kişiler ilan sitelerine istediği kadar ilan girebiliyor. Yılda 3 olan hakkı dolsa bile tekrar tekrar ilan koyarak eşi, dostu, akrabası üzerinden ticaretini sürdürüyor.

#17
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Bu kişilerin ana işi araç ticareti değil. Amaçları araç üzerinden yüksek kârlar etmek olduğu için piyasanın dengesini alt üst ediyorlar.

#18
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Uygun fiyatlı ikinci el araç almak isteyen kişiler sahte ilanlarla dolandırılıyor. Başka bir kişinin ilanı kopyalanarak, ederinin 50-100 bin TL altında yeniden ilana çıkarılıyor.

#19
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Farklı bir ilde olduğunu belirten dolandırıcılar günde onlarca kişiden kaparo topluyor. Sonra da telefonlara artık çıkmıyor.Mağdurlar şikayet etse bile gerçek bir kişiye ulaşmaları zor. Çünkü dolandırıcılar ilan sitelerine sahte bilgiler girerek hızlıca kayıt olabiliyor.

#20
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

YENİ DÜZENLEME İLE NASIL İLAN EKLENECEK? - İlan sitelerinde ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ilanı vermek isteyenler, açık kimliklerini gizledikleri sahte hesaplar üzerinden ilan veremeyecek.

#21
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

- Kişinin kendisine, eşine veya birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da ilana konu taşınmaz veya taşıt sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmazın veya taşıtın ilana konulması yasaklandı.

#22
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

- Emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleri ile doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecekler.

#23
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

- İkinci el motorlu kara taşıtları ve taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce kimlik doğrulaması yapmalarının yanı sıra, ilanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapmakla yükümlü olacak.

#24
Foto - Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

- Mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

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