Ev ve araba satışında bir dönem kapanıyor! Evi, arabası olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa...

Araba ve ev satışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Ev ve araba satışında yeni dönem başladı. Sahte ilanlarla yapılan dolandırıcılıklar ve spekülatif fiyat artışları Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Kasım ayında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, ilan sitelerinde kimlik doğrulaması yapmadan gayrimenkul ve araç ilanı verme dönemi bitiyor. Buna göre, şahısların kendisine, birinci veya ikinci dereceden akrabasına ait olmayan ilanları yayınlaması yasaklanırken, işletmelerin de yetki belgelerini doğrulaması gerekiyor. Uymayana ihlal başına 100 bin TL’ye kadar ceza var.