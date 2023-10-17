Ev tipi konservelerde zehirlenme vakaları artıyor! Uzmanı üstüne basa basa uyardı! 2 dakika boyunca bunu yapın, yoksa…

Daha yüksek asitli gıdaların (turşular, reçeller, meyve konserveleri) botulizm riski daha düşüktür çünkü bu tür gıdaların pH seviyeleri bakterilerin üremesini engeller. Domates ise bazen tam bakterinin sevdiği sınırda kalır (pH 4.6 civarı); domatesli biberli menemen harçları da bu nedenle risk oluşturur." "İçinde bulunduğumuz dönem ev konservelerinin daha çok yapıldığı ve maalesef konserveden zehirlenme vakalarının arttığı aylar. Bu nedenle ev yapımı konserve yerken çok dikkat edilmeli" diyen Ebru Akdağ, "Eğer konserve kapağı bombaj yaptıysa (şişmiş ise), konserveyi açarken adeta patlama gibi bir durum olursa bu toksin riskinin kanıtıdır. Ancak her zaman bu göstergelerle karşılaşmayız. Bazen bu ipuçlarını taşımasa da konservenin içerisinde insanı hastanelik edecek miktarda toksin oluşmuş olabilir. Küflenme, çürüme, kötü koku gibi oluşumlarla karşılaşmanız durumunda konservenin riskli olduğunu anlayabilirsiniz" diye konuştu.