2023-10-17 13:29:35 Ev tipi konservelerde zehirlenme vakaları artıyor! Uzmanı üstüne basa basa uyardı! 2 dakika boyunca bunu yapın, yoksa…
Kendi yaptığı konserveyi yedikten sonra zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor. Konservelerde 'botulizm' tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, ev yapımı konservelerin tüketilmeden önce yapılması gerekenleri anlattı. Peki, evde yapılan konserveler tehlikeli mi? Konserveyi açtığımızda zehirli olup olmadığını nasıl anlarız? İşte, ev yapımı konservelerde dikkat edilmesi gerekenler...