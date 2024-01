Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

Kanun, izinsiz kiralama faaliyeti yapan ve izin belgesi sahiplerine yönelik cezaları belirliyor. İzin belgesi olmadan turistik amaçla konut kiralayanlara her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve 15 gün içinde izin belgesi alınması için süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve bir kez daha 15 gün süre tanınacak. İzin belgesi sahibinden kiralanan konutu kendi adına üçüncü kişilere kiraya verenlere her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, izin belgesi olmayan konutların turistik kiralama aracılığıyla kiraya verilmesine katkıda bulunanlar için her bir konut için 100 bin lira idari para cezası kesilecek.