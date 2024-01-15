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Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

2024-01-15 13:41:06
Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar TBMM'den geçti. Ev sahipleri yandı artık zorunlu olacak. 30 gün içinde tüm belgelerin eksiksiz bir şekilde bildirilmesi gerekiyor.

#1
Foto - Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

Ev sahipleri dikkat! Bundan sonra tüm sistem değişti. Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren yeni konut kiralama düzenlemelerini içeren kanun teklifi, Meclis tarafından onaylandı. Ev sahipleri için artık zorunlu olacak. 30 gün içinde belgeler eksiksiz bir şekilde bildirilmezse idari para cezası uygulanacak. Gerçek ve tüzel kişilere turistik amaçlarla konut kiralamaya yönelik usul ve esaslar netleşti.

#2
Foto - Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

Konut kiralama izin belgesi, Bakanlık tarafından verilecek. Başvurular sırasında, turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümle ilgili tüm kat malikleri tarafından oy birliğiyle alınan kararın ibrazı zorunlu olacak. İzin belgesi alma sorumluluğu kiraya verene ait olacak.

#3
Foto - Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

Ancak, turistik kiralama faaliyetini yürütenler için belgelendirme, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre belirlenmiş A grup seyahat acentaları aracılığıyla yapılacak.

#4
Foto - Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

İzin belgesi sahibi gerçek kişi ise ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde mirasçıların başvurmaması veya tüzel kişi ise tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda izin belgesi geçersiz olacak, ancak kullanıcı hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam edecek.

#5
Foto - Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

Turistik kiralama izin belgesi verilen konutlar için Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanacak. İzin belgesi sahibi, bildirim yükümlülüğü konusunda sorumlu kişi olarak kabul edilecek. Sözleşmeler, belirtilen süre sonunda bitecek. Yüksek nitelikli konutlarda izin belgesi düzenleme şartları aranmadan izin belgesi alınabilecek.

#6
Foto - Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

Kanun, izinsiz kiralama faaliyeti yapan ve izin belgesi sahiplerine yönelik cezaları belirliyor. İzin belgesi olmadan turistik amaçla konut kiralayanlara her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve 15 gün içinde izin belgesi alınması için süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi almadan devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve bir kez daha 15 gün süre tanınacak. İzin belgesi sahibinden kiralanan konutu kendi adına üçüncü kişilere kiraya verenlere her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, izin belgesi olmayan konutların turistik kiralama aracılığıyla kiraya verilmesine katkıda bulunanlar için her bir konut için 100 bin lira idari para cezası kesilecek.

#7
Foto - Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

İçeriği 24 saat içinde çıkarmayan aracı hizmet sağlayıcılara her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu düzenlemelere uymayan aracı hizmet sağlayıcılara her bir konut için 100 bin lira idari para cezası daha uygulanacak. Ayrıca, izinsiz kiralama faaliyetlerine devam eden ve bir yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiralayanlara bir milyon lira idari para cezası kesilecek. 30 gün içinde istenen bilgileri göndermeyen, eksik gönderen veya yanıltıcı bilgi verenlere 50 bin lira idari para cezası uygulanacak. Turizm payının ödenmesine ilişkin belgeyi 30 gün içinde ibraz etmeyenlere veya denetimde belgeyi sunmayanlara 50 bin lira idari para cezası verilecek. Turistik amaçlı kiralanan konutların yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması durumunda 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sözleşmeye uygun teslim edilmeyen konutlar için 100 bin lira, ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda 200 bin lira idari para cezası kesilecek. Bakanlık tarafından düzenlenen plaketin konuta asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası verilecek ve asılması için 15 gün süre tanınacak. Bu sürede plaket asılmazsa 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Denetimde, konutun izin belgesi niteliklerini taşımadığının tespiti durumunda uygulanacak idari para cezası tutarı 100 bin lira olacak.

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