Ev sahipleri için artık zorunlu olacak! Meclis’ten geçti! 30 gün içinde bunu yapmayan hapı fena yutacak

İçeriği 24 saat içinde çıkarmayan aracı hizmet sağlayıcılara her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu düzenlemelere uymayan aracı hizmet sağlayıcılara her bir konut için 100 bin lira idari para cezası daha uygulanacak. Ayrıca, izinsiz kiralama faaliyetlerine devam eden ve bir yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiralayanlara bir milyon lira idari para cezası kesilecek. 30 gün içinde istenen bilgileri göndermeyen, eksik gönderen veya yanıltıcı bilgi verenlere 50 bin lira idari para cezası uygulanacak. Turizm payının ödenmesine ilişkin belgeyi 30 gün içinde ibraz etmeyenlere veya denetimde belgeyi sunmayanlara 50 bin lira idari para cezası verilecek. Turistik amaçlı kiralanan konutların yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması durumunda 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sözleşmeye uygun teslim edilmeyen konutlar için 100 bin lira, ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda 200 bin lira idari para cezası kesilecek. Bakanlık tarafından düzenlenen plaketin konuta asılmaması halinde 100 bin lira idari para cezası verilecek ve asılması için 15 gün süre tanınacak. Bu sürede plaket asılmazsa 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Denetimde, konutun izin belgesi niteliklerini taşımadığının tespiti durumunda uygulanacak idari para cezası tutarı 100 bin lira olacak.