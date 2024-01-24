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Yaşam
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Evler kar altında kayboldu

2024-01-24 18:10:03
Evler kar altında kayboldu

Ağrı'da etkili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde evler kar altında kaldı.

#1
Foto - Evler kar altında kayboldu

Ağrı’da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Evler kar altında kayboldu

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bazı köylerde evler kara gömüldü.

#3
Foto - Evler kar altında kayboldu

İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

#4
Foto - Evler kar altında kayboldu

#5
Foto - Evler kar altında kayboldu

#6
Foto - Evler kar altında kayboldu

#7
Foto - Evler kar altında kayboldu

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