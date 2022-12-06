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Türkiye
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Ev cayır cayır yandı! Komşusu film izler gibi izledi

2022-12-06 12:29:21
Ev cayır cayır yandı! Komşusu film izler gibi izledi

Bursa’da bir evde çıkan yangında üst katındaki komşusu çıkan yangını film gibi izledi.

#1
Foto - Ev cayır cayır yandı! Komşusu film izler gibi izledi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Ev cayır cayır yandı! Komşusu film izler gibi izledi

Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

#3
Foto - Ev cayır cayır yandı! Komşusu film izler gibi izledi

Alevler kısa sürede büyürken; bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Evde bulunan bir oda alev alev yanarken üst katta oturan kişi ise yangını camdan seyretti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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