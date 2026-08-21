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Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

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Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Evalım satım sürecinde milyonlarca vatandaşı ve gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren DASK düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

#1
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Yeni uygulama ile birlikte devir uygulaması tamamen tarih olurken, kullanılmayan primlerin iade edilmesinin önü açıldı.

#2
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Resmi Gazete'de yayımlandı.

#3
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Yeni uygulama ile birlikte tapu devirlerinde eski ev sahibi poliçesini yeni alıcıya devretme uygulaması uygulanmayacak. Kullanılmayan primlere ilişkin de karar, yeni düzenlemede yer aldı.

#4
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Öte yandan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yapılan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

#5
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Yeni sistemle birlikte, konutun satış yoluyla başka bir kişinin mülkiyetine geçmesi durumunda mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine aktarılması uygulaması kaldırıldı.

#6
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Buna göre taşınmazın tapuda yeni sahibi adına tescil edilmesiyle birlikte mevcut DASK sözleşmesi sona erecek.

#7
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Poliçenin satış nedeniyle sona ermesiyle birlikte, kullanılmamış döneme ilişkin primler de sigorta sahibine geri verilecek.

#8
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Böylece evini satan kişi, poliçenin kalan süresine ilişkin ödemiş olduğu primleri iade alabilecek.

#9
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Öte yandan tapu müdürlükleri veya ilgili işlemi gerçekleştirmeye yetkili kurumlar, taşınmazın yeni sahibi adına düzenlenmiş geçerli bir DASK poliçesinin bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

#10
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Düzenleme yalnızca satış işlemlerini kapsamıyor. Miras gibi satış dışındaki mülkiyet değişikliklerinde mevcut DASK sözleşmesi yeni hak sahibiyle devam edecek.

#11
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Taşınmazın yeni sahibi, menfaat değişikliğini ve poliçenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapmak zorunda olacak.

#12
Foto - Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek

Sigorta şirketi veya acente ise bildirimin kendisine ulaşmasının ardından 24 saat içerisinde menfaat değişikliğini gösteren zeyilnameyi düzenleyerek poliçeyi yeni hak sahibine teslim edecek. kAYNAK:TGRThaber

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