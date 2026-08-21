Ev alacak ve satacaklar dikkat! Artık devredilmeyecek
Evalım satım sürecinde milyonlarca vatandaşı ve gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren DASK düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Evalım satım sürecinde milyonlarca vatandaşı ve gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren DASK düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yeni uygulama ile birlikte devir uygulaması tamamen tarih olurken, kullanılmayan primlerin iade edilmesinin önü açıldı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni uygulama ile birlikte tapu devirlerinde eski ev sahibi poliçesini yeni alıcıya devretme uygulaması uygulanmayacak. Kullanılmayan primlere ilişkin de karar, yeni düzenlemede yer aldı.
Öte yandan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yapılan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Yeni sistemle birlikte, konutun satış yoluyla başka bir kişinin mülkiyetine geçmesi durumunda mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine aktarılması uygulaması kaldırıldı.
Buna göre taşınmazın tapuda yeni sahibi adına tescil edilmesiyle birlikte mevcut DASK sözleşmesi sona erecek.
Poliçenin satış nedeniyle sona ermesiyle birlikte, kullanılmamış döneme ilişkin primler de sigorta sahibine geri verilecek.
Böylece evini satan kişi, poliçenin kalan süresine ilişkin ödemiş olduğu primleri iade alabilecek.
Öte yandan tapu müdürlükleri veya ilgili işlemi gerçekleştirmeye yetkili kurumlar, taşınmazın yeni sahibi adına düzenlenmiş geçerli bir DASK poliçesinin bulunup bulunmadığını kontrol edecek.
Düzenleme yalnızca satış işlemlerini kapsamıyor. Miras gibi satış dışındaki mülkiyet değişikliklerinde mevcut DASK sözleşmesi yeni hak sahibiyle devam edecek.
Taşınmazın yeni sahibi, menfaat değişikliğini ve poliçenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapmak zorunda olacak.
Sigorta şirketi veya acente ise bildirimin kendisine ulaşmasının ardından 24 saat içerisinde menfaat değişikliğini gösteren zeyilnameyi düzenleyerek poliçeyi yeni hak sahibine teslim edecek. kAYNAK:TGRThaber
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