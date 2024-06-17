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Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk haftasında C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere, Schalke Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çaldığı maçın 11. dakikasında Real Madrid'in yıldız oyuncusu Jude Bellingham ceza sahası içinde kafayla topu ağlara göndererek İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda İngiltere'nin bir topu direkten dönerken, karşılaşma 1-0 sona erdi.
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Öte yandan Sırbistan'da Fenerbahçeli oyuncu Tadic, 61. dakikada Mitrovic'in yerine oyuna dahil oldu. EURO 2024'te yarının programı şöyle: E Grubu 16.00 Romanya - Ukrayna 19.00 Belçika - Slovakya D Grubu 22.00 Avusturya - Fransa
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