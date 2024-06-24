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Spor
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EURO 2024: İskoçya: 0 - Macaristan: 1

2024-06-24 08:02:53
EURO 2024: İskoçya: 0 - Macaristan: 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nun 3. maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

#1
Foto - EURO 2024: İskoçya: 0 - Macaristan: 1

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü haftasında A Grubu'nda İskoçya ile Macaristan, Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geldi.

#2
Foto - EURO 2024: İskoçya: 0 - Macaristan: 1

Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takım gol için pozisyonlar buldu.

#3
Foto - EURO 2024: İskoçya: 0 - Macaristan: 1

90+10. dakikada sahneye çıkan Kevin Csoboth topu ağlara gönderdi ve Macaristan sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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