2024-06-24 08:02:53 EURO 2024: İskoçya: 0 - Macaristan: 1
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nun 3. maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nun 3. maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü haftasında A Grubu'nda İskoçya ile Macaristan, Mercedes-Benz Arena'da karşı karşıya geldi.
Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takım gol için pozisyonlar buldu.
90+10. dakikada sahneye çıkan Kevin Csoboth topu ağlara gönderdi ve Macaristan sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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