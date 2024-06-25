2024-06-25 10:16:32 EURO 2024: Arnavutluk: 0 - İspanya: 1
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nun 3. maçında İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nun 3. maçında İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü haftasında B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya, Düsseldorf Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
İsveçli hakem Glenn Nyberg’in yönettiği müsabakanın ilk yarısını 13. dakikada Ferran Torres’in kaydettiği gol ile İspanya 1-0 galip tamamladı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca İspanya, rakibinin 1-0 mağlup ederek gruptan 9 puanla çıktı.
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