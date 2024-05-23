2024-05-23 17:07:42 Etki ajanlarına karşı yasa çıkarmışlardı: ABD’den Gürcistan'a müdahale tehdidi!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin veto ettiği "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe girmesi halinde "harekete geçecekleri" uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe oturumunda Gürcistan ile ilgili soruları yanıtladı. Blinken, ABD yönetiminin "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasıyla ilgili "endişeli" olduğunu vurgulayarak, bunu “Moskova'nın oyunu" olarak nitelendirdi.