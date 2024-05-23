Etki ajanlarına karşı yasa çıkarmışlardı: ABD’den Gürcistan'a müdahale tehdidi!

Yasaya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunması gerekiyor. Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Muhalifler, yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı. Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor. Yasanın yeniden parlamentoya gelerek oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalamaması halinde ise bu kez parlamento başkanının yasayı imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.