  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye de çalışmalara başlamıştı! 6. nesil uçağın görüntüleri sızdırıldı, gören neye uğradığını şaşıracak

'O Türk uçağını listeye aldık' diyerek ilan ettiler! Avrupa ülkesi Türk uçağına kafayı taktı: F-5'ler devre dışı kalacak

Milli mesele olmaya başladı: 'Gelecekte Yapay Zekâ Merkezlerini Ordular Koruyacak'

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor

Nilüferlerin güzelliği objektiflere yansıdı

Etki ajanlarına karşı yasa çıkarmışlardı: ABD’den Gürcistan'a müdahale tehdidi!

CHP'li belediye yine vatandaşı çıldırttı

Defnedilme şekilleri dikkat çekti! Ankara Savaşı'yla ilgili bu bilgi gün yüzüne çıktı

Acun Ilıcalı Survivor’dan bıktı ve Fenerbahçe’ye geldi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan büyük sürpriz! Resmen belli oldu

Batı'da sapkınlığın dibi göründü: Pedofiliyi suç olmaktan çıkarıyorlar!
Dünya
4
Etki ajanlarına karşı yasa çıkarmışlardı: ABD’den Gürcistan'a müdahale tehdidi!

2024-05-23 17:07:42
Etki ajanlarına karşı yasa çıkarmışlardı: ABD’den Gürcistan'a müdahale tehdidi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin veto ettiği "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının yürürlüğe girmesi halinde "harekete geçecekleri" uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe oturumunda Gürcistan ile ilgili soruları yanıtladı. Blinken, ABD yönetiminin "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasıyla ilgili "endişeli" olduğunu vurgulayarak, bunu “Moskova'nın oyunu" olarak nitelendirdi.

#1
Foto - Etki ajanlarına karşı yasa çıkarmışlardı: ABD’den Gürcistan'a müdahale tehdidi!

Gürcistan'da protestolara yol açan yasanın, ülkenin AB'ye doğru ilerleme arzusuna ters olduğu yorumunu yapan Blinken, "Buna karşılık olarak ne yapabileceğimizi çok sıkı şekilde inceliyoruz ve harekete geçeceğimizi tahmin ediyorum. AB, Gürcistan'ın katılım süreci üzerindeki etkisine bakıyor." dedi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 14 Mayıs'ta parlamentoda kabul edilen "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasayı veto etmişti.

#2
Foto - Etki ajanlarına karşı yasa çıkarmışlardı: ABD’den Gürcistan'a müdahale tehdidi!

Ne olmuştu? Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti. Genel Kurulda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü ve nihai oylamada tasarı, 30 "hayır"a karşılık 84 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı. Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

#3
Foto - Etki ajanlarına karşı yasa çıkarmışlardı: ABD’den Gürcistan'a müdahale tehdidi!

Yasaya göre, "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşlarının, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunması gerekiyor. Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Muhalifler, yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini açıklamıştı. Öte yandan iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor. Yasanın yeniden parlamentoya gelerek oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edilmesi halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalamaması halinde ise bu kez parlamento başkanının yasayı imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail uşaklarından Gazze ve pankart tahammülsüzlüğü
Gündem

İsrail uşaklarından Gazze ve pankart tahammülsüzlüğü

Mersin Üniversitesi'nde Gazze pankartı açan duyarlı öğrencilere müdahale edildi!
Mehmet Şimşek duyurdu! Türkiye'den 40 milyar dolarlık altın hamlesi
Ekonomi

Mehmet Şimşek duyurdu! Türkiye'den 40 milyar dolarlık altın hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Müdahale etmeseydik vatandaşlar tarafından 40 milyar dolar altın ithal edilecekti." açıklamasında bu..
Türk devi kendi 2 fabrikasını açık artırmada satışa çıkarıyor
Ekonomi

Türk devi kendi 2 fabrikasını açık artırmada satışa çıkarıyor

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez Türkiye'nin ünlü alüminyum devi iflas etmişti. Tük devinden bir hamle geldi.
İşte Türkiye'nin gücü! Kararlılığı dünya devlerini dize getirdi
Gündem

İşte Türkiye'nin gücü! Kararlılığı dünya devlerini dize getirdi

Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından X'in de Türkiye'de temsilci bulundurma kar..
Araştırmacı yazar İsmail Nacar: Reisi’nin helikopterini CIA ve MOSSAD düşürdü
Gündem

Araştırmacı yazar İsmail Nacar: Reisi’nin helikopterini CIA ve MOSSAD düşürdü

Azerbaycan sınırında baraj açılışına katıldıktan sonra ülkesine dönerken kaza kırıma uğrayan helikopterin düşmesi sonucu İran Cumhurbaşkanı ..
Şirin Payzın Halk TV’de de barınamadı
Gündem

Şirin Payzın Halk TV’de de barınamadı

CNN Türk’ten kovulan, ardından T24’te yazmaya ve program sunmaya başladıktan sonra dikiş tutturamayan Şirin Payzın, son adresi Halk TV’den d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23