Etiketi gören koşarak kaçıyordu! Zeytinyağı fiyatlarında flaş gelişme! O hamle duyuruldu

Ülkenin "var" ve "yok" yıllarını yaşayan bir zeytin üreticisi olduğunu vurgulayan Tan, bu yılın tahmini rekoltesini zeytinyağında 179 bin 300 ton, sofralık zeytinde ise 442 bin ton olarak öngördüklerini açıkladı. Tan, Türkiye'nin geçen yılki üretim sezonunda 480 bin tonluk üretime ulaştığını ve bu yıl 360 bin ton zeytinyağına sahip olabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, ihracatın 150 bin ton, iç tüketimin ise 160 bin ton civarında olduğunu söyledi. Bu durumun Türkiye'nin önümüzdeki "var" yılına yaklaşık 50 bin ton stokla gireceği anlamına geldiğini vurguladı.