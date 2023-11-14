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Ekonomi
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Etiketi gören koşarak kaçıyordu! Zeytinyağı fiyatlarında flaş gelişme! O hamle duyuruldu

2023-11-14 15:06:37
Etiketi gören koşarak kaçıyordu! Zeytinyağı fiyatlarında flaş gelişme! O hamle duyuruldu

Zeytinyağı fiyatlarına zam gelecek diye stok yapanlara kötü haber! Zeytinyağı fiyatlarını düşürecek hamle duyuruldu! Zeytinyağında resmen 'var' yılına giriyoruz! Fiyatlar düşüyor... Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, Türkiye'nin zeytin ağacı sayısındaki önemli artışı ve geçen yılki zeytinyağı üretimine dair değerlendirmelerde bulundu. Tan, Türkiye genelinde 171 milyon meyve veren ve 31 milyon meyve vermeyen zeytin ağacının bulunduğunu belirtti.

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Foto - Etiketi gören koşarak kaçıyordu! Zeytinyağı fiyatlarında flaş gelişme! O hamle duyuruldu

Zeytin ağacı sayısındaki 15 yıllık artışa dikkat çeken Tan, geçen yıl 421 bin ton zeytinyağı ve 735 bin ton sofralık zeytin üretildiğini söyledi. Ancak, bu yılın üretiminde ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Tan, ağaç başına verimin yüzde 55,7 azalarak 7,9 kiloya düştüğünü ve toplam zeytin miktarında yüzde 54,9'luk bir azalma olduğunu belirtti. Mustafa Tan, "Bu yıl zeytinyağında biraz daha düşüş fazla. 2023 yılında 421 bin ton olan zeytinyağı üretimi bu miktar 179 bin 300 tona gerilemiş" dedi.

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Foto - Etiketi gören koşarak kaçıyordu! Zeytinyağı fiyatlarında flaş gelişme! O hamle duyuruldu

Ülkenin "var" ve "yok" yıllarını yaşayan bir zeytin üreticisi olduğunu vurgulayan Tan, bu yılın tahmini rekoltesini zeytinyağında 179 bin 300 ton, sofralık zeytinde ise 442 bin ton olarak öngördüklerini açıkladı. Tan, Türkiye'nin geçen yılki üretim sezonunda 480 bin tonluk üretime ulaştığını ve bu yıl 360 bin ton zeytinyağına sahip olabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, ihracatın 150 bin ton, iç tüketimin ise 160 bin ton civarında olduğunu söyledi. Bu durumun Türkiye'nin önümüzdeki "var" yılına yaklaşık 50 bin ton stokla gireceği anlamına geldiğini vurguladı.

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