2023-11-14 15:06:37 Etiketi gören koşarak kaçıyordu! Zeytinyağı fiyatlarında flaş gelişme! O hamle duyuruldu
Zeytinyağı fiyatlarına zam gelecek diye stok yapanlara kötü haber! Zeytinyağı fiyatlarını düşürecek hamle duyuruldu! Zeytinyağında resmen 'var' yılına giriyoruz! Fiyatlar düşüyor... Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, Türkiye'nin zeytin ağacı sayısındaki önemli artışı ve geçen yılki zeytinyağı üretimine dair değerlendirmelerde bulundu. Tan, Türkiye genelinde 171 milyon meyve veren ve 31 milyon meyve vermeyen zeytin ağacının bulunduğunu belirtti.