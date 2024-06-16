Eti sağlıklı tüketmek için "Kızartmayın, kavurmayın" uyarısı

Kan şekeri de hızlı yükselebilir. O yüzden ayran içebilirsiniz. Şalgam suyu doğal probiyotik olduğu için özellikle tercih edilebilir ya da maden suyu tercih edilebilir. Çünkü terliyoruz, terledikçe vitamin kayıplarımız ve mineral kayıplarımız oluyor. Mineral kaybının en iyi kaynağı da maden suyu tercih edilebilir. Bu süreç içerisinde tatlı tüketimimize de yine dikkat etmemiz gerekiyor. Şerbetli tatlılar, hamur tatlılar bayramda çok daha fazla tercih ediliyor. Burada dikkat etmemiz gereken dondurma ya da sütlü tatlılar gibi tercih edebiliriz. Su tüketimi yine çok önemli. 2-2 buçuk litrenin altına düşmemeye çalışalım” şeklinde konuştu. Çocukların yeme içmelerine dikkat Beslenme noktasına anne ve babalara seslenen Nazlı, “Çocuklarda dikkat etmemiz gereken nokta ise etleri tüketebilirler ama çok fazla şekerli gıdalara maruz kalıyorlar. Çok fazla çikolata yiyorlar. Bu onların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve abur cubur tüketim sıklığını birazcık daha arttırabilir. Burada birazcık daha kota koyabiliriz. Her gittiğimiz yerde değil de sevdiklerimizi beğendiklerimizi tercih etmeye çalışabiliriz. Şekerli gıdaları da biraz daha azaltmaları noktasında onları teşvik edebiliriz. Çünkü çocuklar gidilen yerlerde daha çok asitli gazlı içecekler içmeyi seviyor. Evet bayram diye belki eğer bir hastalığı yoksa bir tane hak verilebilir bayram için ama onun dışında daha çok yine böyle ayran tükettirmeye çalıştırırsak çocuklarımız açısından da oldukça iyi olur.