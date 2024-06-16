2024-06-16 07:38:12 Eti sağlıklı tüketmek için "Kızartmayın, kavurmayın" uyarısı
Kurban Bayramı'nda fazla tüketilen kırmızı etin sağlık problemlerine neden olabileceğine dikkat çeken Diyetisyen Merve Sena Nazlı, etin kızartma ya da kavurma yerine ızgara, mangal veya haşlama olarak tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber yurt genelinde etler hazırlanırken, uzmanlar beslenmeye yönelik dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kurban etlerinin dinlendirildikten sonra tüketilmesini öneren Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Merve Sena Nazlı, bilinçsiz et tüketimi nedeniyle vatandaşların aşırı ve sağlıksız beslenmeye yöneldiğini belirterek, daha sonra sağlık problemlerinin yaşandığını söyledi.