Et ve Süt Kurumu ürünlerine büyük ilgi

Et ve Süt Kurumu Yozgat Satış Mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşların sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Piyasaya göre daha uygun fiyata et ve kıyma almak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor.