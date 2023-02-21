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Ekonomi
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Et ve Süt Kurumu ürünlerine büyük ilgi

2023-02-21 11:14:46
Et ve Süt Kurumu ürünlerine büyük ilgi

Yozgat’ta vatandaşlar uygun fiyata et ürünleri alabilmek için sabahın erken saatlerinde Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası önünde yoğunluk oluşturuyor.

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Foto - Et ve Süt Kurumu ürünlerine büyük ilgi

Et ve Süt Kurumu Yozgat Satış Mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşların sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Piyasaya göre daha uygun fiyata et ve kıyma almak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekiyor.

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Foto - Et ve Süt Kurumu ürünlerine büyük ilgi

Vatandaşlar kasapta kilosu 200 ila 220 arasında satılan dana kıymayı 89 liradan, 200 ila 250 liradan satılan dana kuşbaşıyı ise 99 liradan aldı. Ancak satış mağazasında et stokları sınırlı olunca her vatandaş 1’er kilo kıyma ve kuşbaşı alabildi. Kıyma almak için satış mağazasına geldiğin söyleyen Cafer Aksoy, “Kıyma almak için saat sabah 7.30’dan beri bekliyorum. Burada 89 lira diğer yerlerde 250 lira daha uygun olduğu için burada bekliyoruz. Dün alamadık bugün almayı bekliyoruz ama o da garanti değil.” dedi. Mustafa Ceylan isimli vatandaş ise “Kıyma almak için bekliyorum, sıranın en sonundayım dışarıya göre daha uygun, diğer yerlerde pahalı onun için geldik.” şeklinde konuştu.

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Foto - Et ve Süt Kurumu ürünlerine büyük ilgi

Mehmet Gül de, “Bir kilo et alabildim, daha fazla vermiyorlar sabah ezanından beri bekliyorum. Kıymanın kilogramı 89 lira kasaplarda daha fazla uygun olduğu için buradan alıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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