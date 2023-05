Ramazan ayı itibarıyla yükselişe geçen ve fiyat sabitleme kararının etki etmediği kırmızı et fiyatlarına Bakanlık'tan doğrudan bir müdahale geldi. Tarım Bakanlığı kasaplara uygun fiyatlı hayvan ve et tedariki hamlesiyle et fiyatlarında 150 TL'ye varan indirim bekleniyor.