  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu göl 2,5 milyon yaşında

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç apar topar harekete geçiyor! İlk işini açıkladı...

MİT Başkanı İbrahim Kalın apar topar harekete geçiyor! Eski MİT'çi, Kalın'ın ilk işini açıkladı

Esnafın hazırladığı ilan yüzleri güldürdü! Daha önce böyle bir iş ilanı gördünüz mü?

Günde 5 dolara bu işi yapıyorlar

Lüks rezidansta kedi katliamı: Gözlerini oyup öldürüyor!

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Mutfakta yapılan o yanlış bakın nelere yol açıyor

Dolar kuru fırladı, akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor! Araç sahipleri bu habere üzülecek

İsveç mahkemesinden PKK destekçisinin iadesine yeşil ışık

Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgârı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Yaşam
4
Esnafın hazırladığı ilan yüzleri güldürdü! Daha önce böyle bir iş ilanı gördünüz mü?

2023-06-07 10:13:29
Esnafın hazırladığı ilan yüzleri güldürdü! Daha önce böyle bir iş ilanı gördünüz mü?

Adana'da yıllardır kafe işletmeciliği yapan esnaf, personel bulmakta güçlük çekince öyle bir ilan hazırladı ki!

#1
Foto - Esnafın hazırladığı ilan yüzleri güldürdü! Daha önce böyle bir iş ilanı gördünüz mü?

Adana’da yıllardır kafe işletmecisi olan bir esnaf kalifiye elaman bulma arayışında başına gelmeyen kalmayınca öyle bir ilan verdi ki hem güldürdü hem düşündürdü. Kozan ilçesinde yılardır esnaflık yapan Veysel Şakir, müşteri memnuniyeti için personellerle yaşadığı sorunları anlatan iş ilanı yayınladı. Esnaf ilanda, "Tecrübeli, tecrübesiz. Müşteriye hoş geldiniz, ne alırsınız, afiyet olsun, güle güle, yine bekleriz cümlelerini kurabilecek, mesai saatleri içinde sevgilisiyle kavga edip surat asmayacak güler yüzlü bayan garson arıyoruz" ifadelerine yer verdi. Eleman ilanı ile düşündüren ve güldüren esnaf artık iş deneyimi olan personelden çok müşteriye iyi davranacak bir mesai arkadaşları ile çalışmak istediğini kaydetti.

#2
Foto - Esnafın hazırladığı ilan yüzleri güldürdü! Daha önce böyle bir iş ilanı gördünüz mü?

İşi artık espriye vurmak zorunda kaldığını aktaran esnaf Veysel Şakir, "Artık hiçbir şey aramıyoruz dedik. İlanı yayınladık. 9 yıldır o kadar trajikomik olaylar yaşıyoruz ki. En son geçen hafta personel sabah gelip iş yerini açıyor diğer personele 'ben bir kargoya gidip geleceğim' diyor anahtarı da bırakıp telefonlarımızı engelleyip gidiyor. Ulaşamadık da kendisine. Belki maaşla alakası mı var diyecekler? Günlük, haftalık, aylık ödeme de yapıyoruz ama biz gençlerin ne istediğini çözemedik. Çok şey istemiyoruz siz bir yere gidince nasıl karşılanmak, ağırlanmak isterseniz burada da müşteriye öyle davranılsın" diye konuştu. İş başı yapanların genellikle günümüzün en büyük sorunlarından biri olan telefonla uğraştığına dikkat çeken Şakir, bu durumunun müşteriye olumsuz yansıdığını kaydetti.

#3
Foto - Esnafın hazırladığı ilan yüzleri güldürdü! Daha önce böyle bir iş ilanı gördünüz mü?

İşlerin zaten yoğun olmadığı boş zamanlarında personelin dinlenme zamanı olduğunu da dile getiren Şakir, bir önceki ilanında esnek çalışma saatleri demesi ile yaşadıklarını şöyle aktardı: "En komiği de esnek çalışma saati dedik. Personeli işe başlattık. Saat 12.00’de gelecekti. Adam 2'de 3'te gelmeye başladı. Nedenini sorduğumuzda 'siz dediniz esnek çalışma saati' diyerek cevap aldık. En çok telefonla ilgilenmelerinin dışında ya teyzesi vefat ediyor ya da birinin iki kez anneannesi vefat etmişti. Yalanlar karışabiliyor. Genellikle gençler paraya ihtiyacımız var diye işe geliyor ama bir hafta çalıştıktan sonra paralarını alınca işi bırakıyorlar. Yüz yüze iş başvurusuna gelip mesajla işi bırakıyorlar. Zaten maddi kısım tamamlanınca bizi yarı yolda bırakmış oluyorlar."

82 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

82 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 82 düzensiz göçmen yakalandı. ..
Davutoğlu yelkenleri indirdi
Gündem

Davutoğlu yelkenleri indirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu seçimlerde alınan hezimetin ardından yelkenleri indirdi. Yeni kabine ile ilgili konuşan Davut..
Abdulkadir Uraloğlu: Başlattığımız projelerimize devam edeceğiz
Ekonomi

Abdulkadir Uraloğlu: Başlattığımız projelerimize devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı görevini Adil Karaismailoğlu’ndan alan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Euro - Dolar kuru, Dolar düşer mi? Altın fiyatları
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin: Euro - Dolar kuru, Dolar düşer mi? Altın fiyatları

Gram altın yeniden 3500 liranın üzerine çıkarken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten 3500 lira altına sarkabilir tahmini geldi. İslam Mem..
CIA'dan Türkiye'nin dibinde gizli ziyaret
Dünya

CIA'dan Türkiye'nin dibinde gizli ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'd..
Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Gündem

Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23