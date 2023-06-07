Esnafın hazırladığı ilan yüzleri güldürdü! Daha önce böyle bir iş ilanı gördünüz mü?

Adana’da yıllardır kafe işletmecisi olan bir esnaf kalifiye elaman bulma arayışında başına gelmeyen kalmayınca öyle bir ilan verdi ki hem güldürdü hem düşündürdü. Kozan ilçesinde yılardır esnaflık yapan Veysel Şakir, müşteri memnuniyeti için personellerle yaşadığı sorunları anlatan iş ilanı yayınladı. Esnaf ilanda, "Tecrübeli, tecrübesiz. Müşteriye hoş geldiniz, ne alırsınız, afiyet olsun, güle güle, yine bekleriz cümlelerini kurabilecek, mesai saatleri içinde sevgilisiyle kavga edip surat asmayacak güler yüzlü bayan garson arıyoruz" ifadelerine yer verdi. Eleman ilanı ile düşündüren ve güldüren esnaf artık iş deneyimi olan personelden çok müşteriye iyi davranacak bir mesai arkadaşları ile çalışmak istediğini kaydetti.