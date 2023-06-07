Esnafın hazırladığı ilan yüzleri güldürdü! Daha önce böyle bir iş ilanı gördünüz mü?

İşi artık espriye vurmak zorunda kaldığını aktaran esnaf Veysel Şakir, "Artık hiçbir şey aramıyoruz dedik. İlanı yayınladık. 9 yıldır o kadar trajikomik olaylar yaşıyoruz ki. En son geçen hafta personel sabah gelip iş yerini açıyor diğer personele 'ben bir kargoya gidip geleceğim' diyor anahtarı da bırakıp telefonlarımızı engelleyip gidiyor. Ulaşamadık da kendisine. Belki maaşla alakası mı var diyecekler? Günlük, haftalık, aylık ödeme de yapıyoruz ama biz gençlerin ne istediğini çözemedik. Çok şey istemiyoruz siz bir yere gidince nasıl karşılanmak, ağırlanmak isterseniz burada da müşteriye öyle davranılsın" diye konuştu. İş başı yapanların genellikle günümüzün en büyük sorunlarından biri olan telefonla uğraştığına dikkat çeken Şakir, bu durumunun müşteriye olumsuz yansıdığını kaydetti.