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Medya
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni kanalı belli oldu

2021-10-28 16:28:18
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni kanalı belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölümü bekleyen dizinin hayranları büyük şok yaşamıştı.

#1
Foto - Dizide Uğur Yücel, Cemal Hünal ve Levent Ülgen yeni sezonda EDHO dizisinde ekranlara çıkmaya hazırlanıyordu.

Dizide Uğur Yücel, Cemal Hünal ve Levent Ülgen yeni sezonda EDHO dizisinde ekranlara çıkmaya hazırlanıyordu.

#2
Foto - EDHO dizisine yeni oyuncular katılmış yeni bölüm fragmanı yayınlanmış ancak dizi günü ve saatinde dizinin beklenen 200. bölümü yayınlanmamıştı.

EDHO dizisine yeni oyuncular katılmış yeni bölüm fragmanı yayınlanmış ancak dizi günü ve saatinde dizinin beklenen 200. bölümü yayınlanmamıştı.

#3
Foto - Dizi hayranlarını ne olduğunu anlamazken, konuyla ilgili ne kanaldan ne de yapımcıdan bir açıklama gelmedi.

Dizi hayranlarını ne olduğunu anlamazken, konuyla ilgili ne kanaldan ne de yapımcıdan bir açıklama gelmedi.

#4
Foto - Kulislere düşen iddilara göre ATV ve EDHO yapımcıları arasında bir sıkıntı yaşandı.

Kulislere düşen iddilara göre ATV ve EDHO yapımcıları arasında bir sıkıntı yaşandı.

#5
Foto - Yaşanan gelişmeler sonrası dizinin kanalının değişeceği iddia edildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası dizinin kanalının değişeceği iddia edildi.

#6
Foto - Alınan bilgilere göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu Star TV ekranlarında yayınlanacak.

Alınan bilgilere göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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