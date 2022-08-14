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Türkiye
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Eskişehir'i sağanak yağış ve dolu vurdu!

2022-08-14 21:41:09
Eskişehir'i sağanak yağış ve dolu vurdu!

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti.

#1
Foto - Eskişehir'i sağanak yağış ve dolu vurdu!

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti.

#2
Foto - Eskişehir'i sağanak yağış ve dolu vurdu!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde kentte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

#3
Foto - Eskişehir'i sağanak yağış ve dolu vurdu!

Kent merkezi genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar bulundukları yerlerdeki tente altlarına sığındı.

#4
Foto - Eskişehir'i sağanak yağış ve dolu vurdu!

Bazı noktalarda esnaf, dükkânının önündeki suyu fırça yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

#5
Foto - Eskişehir'i sağanak yağış ve dolu vurdu!

Yoğun yağmur nedeniyle bazı sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle Eskişehir-Bursa karayolunda yoğun trafik oluştu. Yaklaşık 30 dakika süren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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