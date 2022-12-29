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Eskişehir’de korku dolu anlar

2022-12-29 17:16:27
Eskişehir’de korku dolu anlar

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Tekiz Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

#1
Foto - Eskişehir’de korku dolu anlar

Bir süre sonra çıkan alevler binanın dışında bulunan bacadan alt katlara yayıldı.

#2
Foto - Eskişehir’de korku dolu anlar

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Eskişehir’de korku dolu anlar

Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinin güvenliğini sağladı.

#4
Foto - Eskişehir’de korku dolu anlar

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

#5
Foto - Eskişehir’de korku dolu anlar

Olayda yaralanan olmazken, binada ise maddi hasar meydana geldi.

#6
Foto - Eskişehir’de korku dolu anlar

İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

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