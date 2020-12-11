Eskişehir'de 1000 yıllık İncil ele geçirildi!

Yapılan çalışma sonrasında şüphelileri takip eden bir aracın olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, diğer şüphelilerin bulunduğu aracı da kısa sürede yakaladı. Yakalanan araçta öncü görevi yaptıkları iddia edilen A.H., A.Y. ve M.Ç’ de gözaltına alındı.