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Kültür Sanat
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Eskişehir'de 1000 yıllık İncil ele geçirildi!

2020-12-11 23:07:05
Eskişehir'de 1000 yıllık İncil ele geçirildi!

Eskişehir’de jandarmaya bin yıllık el yazması İncil’i satmak isteyen 6 şüpheli yakalandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın elinde bulunan bin yıllık el yazması İncil’i satmak için Sivrihisar ilçesine gideceği ihbarını aldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri alıcı kılığında tarihi İncil’i satmaya çalışan şüphelilerle irtibat kurdu. Alıcı bulduklarına sevinen şüpheliler ile jandarma ekiplerine bağlı görevliler Sivrihisar ilçesinde yol üzerinde bir dinlenme tesisinde buluştu.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir vatandaşın elinde bulunan bin yıllık el yazması İncil’i satmak için Sivrihisar ilçesine gideceği ihbarını aldı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri alıcı kılığında tarihi İncil’i satmaya çalışan şüphelilerle irtibat kurdu. Alıcı bulduklarına sevinen şüpheliler ile jandarma ekiplerine bağlı görevliler Sivrihisar ilçesinde yol üzerinde bir dinlenme tesisinde buluştu.

#2
Foto - Şüphelilerin gelmesi sonrasında operasyonu başlatan ekipler, araçta bulunan M.S.K., Y.C.Ö. ve S.Ç.’yi satmaya çalıştıkları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin gelmesi sonrasında operasyonu başlatan ekipler, araçta bulunan M.S.K., Y.C.Ö. ve S.Ç.’yi satmaya çalıştıkları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması İncil ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

#3
Foto - Yapılan çalışma sonrasında şüphelileri takip eden bir aracın olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, diğer şüphelilerin bulunduğu aracı da kısa sürede yakaladı. Yakalanan araçta öncü görevi yaptıkları iddia edilen A.H., A.Y. ve M.Ç’ de gözaltına alındı.

Yapılan çalışma sonrasında şüphelileri takip eden bir aracın olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, diğer şüphelilerin bulunduğu aracı da kısa sürede yakaladı. Yakalanan araçta öncü görevi yaptıkları iddia edilen A.H., A.Y. ve M.Ç’ de gözaltına alındı.

#4
Foto - Olayda toplamda gözaltına alınan 6 şüpheli üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda ise, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 adet kolye, 2 adet tabanca ve 35 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda toplamda gözaltına alınan 6 şüpheli üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda ise, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İncil, üzerinde değerli taşlar bulunan 5 adet kolye, 2 adet tabanca ve 35 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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