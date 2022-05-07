Eski ve atık eşyaları dekoratif ürünlere dönüştürüyor

"Sonrasında bulduğum her dalı, her tahtayı boyadım. Baktım ki çok güzel değişimler yakalıyorum, bu sefer tencere, tava gibi eşyalarımın üzerinde işlemler gerçekleştirdim. Bir gün su bardaklarım eskimişti, çöpe attım. Sonra dedim ki ben bunları neden çöpe atıyorum. Aldım çöpten, bir güzel boyadım ve içlerine toprak koyarak çiçekler diktim. Ondan sonra eşime dostuma, anneme, arkadaşlarıma, herkese söyledim, 'Hiçbir şeyinizi atmayın, bana getirin ben değerlendireyim.' Şu anda bir kibrit kutusu dahi bana geliyor ve ben onlara hayat veriyorum."