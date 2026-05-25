Eski sömürgesinde Fransa’ya büyük şok! Türk devleri sahaya indi, dengeler kökünden değişti
Fransız kamu yayıncısı France 24, Senegal'deki milyar dolarlık dev altyapı projelerinde geçmişte pazara hakim olan Fransız şirketlerinin yerini Türk ve Çinli firmaların aldığına dikkat çeken çarpıcı bir dosya haber yayımladı. Başkent Dakar'daki sıkışıklığı azaltmak için inşa edilen yeni mega şehir Diamniadio'daki stadyum, tren istasyonu, otel ve konut ihalelerinin büyük bir kısmını Türk şirketleri kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı. On yıllar boyunca ülkedeki enerji, bankacılık ve altyapı sektörlerini domine eden Fransa'nın kamu ihalelerindeki payı yüzde 5'e kadar gerilerken, Çin'in payının yüzde 30'a yükselmesi bölgedeki güç dengelerinin tamamen değiştiğini gözler önüne serdi.