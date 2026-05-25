  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu adam bu işin kurdu hakikaten... Aziz Yıldırım’dan transferde herkesi ters köşe yapacak hamle Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu BAE Systems'ten Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili olay Türkiye duyurusu: Resmen ilan ettiler Eski sömürgesinde Fransa’ya büyük şok! Türk devleri sahaya indi, dengeler kökünden değişti Ortalığı yangın yerine çevirecek gelişme: Sinan Burhan partiden ihraç edilecek 10 ismi açıkladı Türkiye korkusu akıllarını aldı! Eski istihbaratçı kin kustu: Sızıp aşama aşama ilerliyorlar Şamil Tayyar'dan gündeme oturacak kulis: Özel anlaşma yapacaktı, oradan 'diren mesajı' aldı Bu beklenmiyordu:: Savunma sanayi devleri ülkeden kaçmaya başladı Dünya değişiyor! Robotlar ve insanlar yan yana Gündemi sarsacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun seçim planı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Eski sömürgesinde Fransa’ya büyük şok! Türk devleri sahaya indi, dengeler kökünden değişti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski sömürgesinde Fransa’ya büyük şok! Türk devleri sahaya indi, dengeler kökünden değişti

Fransız kamu yayıncısı France 24, Senegal'deki milyar dolarlık dev altyapı projelerinde geçmişte pazara hakim olan Fransız şirketlerinin yerini Türk ve Çinli firmaların aldığına dikkat çeken çarpıcı bir dosya haber yayımladı. Başkent Dakar'daki sıkışıklığı azaltmak için inşa edilen yeni mega şehir Diamniadio'daki stadyum, tren istasyonu, otel ve konut ihalelerinin büyük bir kısmını Türk şirketleri kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı. On yıllar boyunca ülkedeki enerji, bankacılık ve altyapı sektörlerini domine eden Fransa'nın kamu ihalelerindeki payı yüzde 5'e kadar gerilerken, Çin'in payının yüzde 30'a yükselmesi bölgedeki güç dengelerinin tamamen değiştiğini gözler önüne serdi.

#1
Foto - Eski sömürgesinde Fransa’ya büyük şok! Türk devleri sahaya indi, dengeler kökünden değişti

France 24 muhabiri, ülkenin en büyük konteyner gemilerini ağırlayabilmesi için inşa edilen ilk derin su limanı projesinin devasa boyutlarına dikkat çekti. Haberde, maliyeti 2 milyar doları aşan ve Dubai merkezli DP World şirketi tarafından yürütülen projenin inşaat sürecinin Çinli şirketlerin ağırlıkta olduğu uluslararası bir konsorsiyuma emanet edildiği belirtildi.

#2
Foto - Eski sömürgesinde Fransa’ya büyük şok! Türk devleri sahaya indi, dengeler kökünden değişti

Projeyi yürüten DP World Dakar şirketinden Clarence Rodrigues, bu girişimin ülke için önemini vurgulayarak, "Lojistik ve istihdam yaratma açısından ülke için kesinlikle oyunun kurallarını değiştiren bir proje." dedi. Aynı şirketten David Gruar ise liman inşası ihalelerindeki uluslararası rekabete dikkat çekerek, Fransızların süreçteki başarısızlığına değindi. Gruar, "Aralarında birden fazla Fransız şirketinin de bulunduğu, dünyanın dört bir yanından şirketler rekabet etti. Ancak ne yazık ki kazanamadılar." diye konuştu.

#3
Foto - Eski sömürgesinde Fransa’ya büyük şok! Türk devleri sahaya indi, dengeler kökünden değişti

Haberde, başkent Dakar'daki trafik ve yerleşim sıkışıklığını hafifletmek amacıyla "Diamniadio" adıyla inşa edilen devasa boyuttaki yeni şehre dikkat çekilirken, Türkiye'nin buradaki ağırlığına geniş ve ayrıntılı bir şekilde yer verildi. France 24 muhabiri, Diamniadio'daki ihaleleri ağırlıklı olarak Türk şirketlerinin kazandığını belirtti. Haberde, Türk şirketlerinin Senegal'deki yatırımlarının detaylarına inilerek, "Stadyumu, tren istasyonunu ve oteller ile konutların büyük bir kısmını Türk şirketleri inşa etti." ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin ülkenin modernleşmesine ve altyapısına sağladığı bu kapsamlı katkı, uluslararası yatırımcıların bölgedeki güç dengesini nasıl değiştirdiğinin önemli bir kanıtı olarak sunuldu.

#4
Foto - Eski sömürgesinde Fransa’ya büyük şok! Türk devleri sahaya indi, dengeler kökünden değişti

Haberin devamında, yeni şehrin hemen yanına yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla bir endüstriyel platform kurulduğu ve Çin'in son 20 yıldır Afrika'ya ağır yatırımlar yaptığı hatırlatıldı. Bu yatırımların sonucunda bölgenin Pekin için stratejik bir pazar haline geldiği ve Çin bayrağının bölgede dalgalandığı ifade edildi. France 24 muhabiri, on yıllar boyunca altyapı, enerji ve bankacılık gibi alanlarda Senegal'deki büyük sözleşmeleri Fransız şirketlerinin büyük ölçüde domine ettiğini belirterek "Bugün Fransız şirketleri, Çin'in yüzde 30'luk payına kıyasla kamu ihalelerinin yalnızca yüzde 5'ini temsil ediyor." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!
Gündem

Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!

Kocasının çeyrek domuzu 7 dakikada bitirmesinden duyduğu gurur nedeniyle ismi Domuzcu Canan’a çıkan CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan K..
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
Mutlak butlan anketinden şok sonuçlar! Vatandaş CHP'yi topa tuttu!
Gündem

Mutlak butlan anketinden şok sonuçlar! Vatandaş CHP'yi topa tuttu!

Areda Survey şirketi, CHP kurultayına yönelik verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin gerçekleştirdiği son anketle kamuoyunun nabzını tuttu..
Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı
Dünya

Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorlandığını yazdı. Haber..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23