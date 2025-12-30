Şam’da tarihi anlar

13 yıl 8 ay boyunca, yüz binlerce sivilin katledildiği Suriye'de, Türkiye'nin desteğiyle 8 Aralık 2024 günü devrim nihayetlendi ve eli kanlı diktatör Beşar Esed Moskova'ya kaçtı. Yıllardır beklenen devrim gerçekleştikten sonra bürokratik girişimleri hızlandıran Suriye, halen devletleşme adımlarını sürdürüyor. Şam yönetimine en büyük desteği sağlayan Türkiye ise, iç savaş çıktığı 2011 senesinden bu yana özgür bir Suriye'nin hayalini kuruyor... Bu noktada Türkiye, devrimden sonraki ilk Şam büyükelçisini de görevlendirdi. Nuh Yılmaz, bugün güven mektubu örneğini Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye sundu. O anlar, yıllardır Özgür Suriye'nin hayalini kuran milyonları duygulandırdı.