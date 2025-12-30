  • İSTANBUL
Şam’da tarihi anlar

Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Şam’da tarihi anlar

13 yıl 8 ay boyunca, yüz binlerce sivilin katledildiği Suriye'de, Türkiye'nin desteğiyle 8 Aralık 2024 günü devrim nihayetlendi ve eli kanlı diktatör Beşar Esed Moskova'ya kaçtı. Yıllardır beklenen devrim gerçekleştikten sonra bürokratik girişimleri hızlandıran Suriye, halen devletleşme adımlarını sürdürüyor. Şam yönetimine en büyük desteği sağlayan Türkiye ise, iç savaş çıktığı 2011 senesinden bu yana özgür bir Suriye'nin hayalini kuruyor... Bu noktada Türkiye, devrimden sonraki ilk Şam büyükelçisini de görevlendirdi. Nuh Yılmaz, bugün güven mektubu örneğini Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'ye sundu. O anlar, yıllardır Özgür Suriye'nin hayalini kuran milyonları duygulandırdı.

Foto - Şam’da tarihi anlar

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz'ın sunduğu güven mektubu örneğini, Dışişleri Bakanı Şeybani'nin kabul ettiğini duyurdu.

Foto - Şam’da tarihi anlar

Büyükelçi Nuh Yılmaz da sosyal medyadan, güven mektubu örneğini Şeybani'ye sunduğunu paylaştı.

Foto - Şam’da tarihi anlar

Yılmaz, "Anı olarak yeni Suriye'yi simgeleyen özel seri numaralı Suriye lirasını bana takdim eden Bakan Esad Hasan Şeybani'ye nazik kabulleri için teşekkür ederim. Komşumuz kardeş ülke Suriye ile bağlarımızı daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Foto - Şam’da tarihi anlar

İşte görüşmeden görüntüler....

Vay vay

Suriyede devrim yaptık,suriyeyi fethettik, sonra Abd ve İsraile verdik..Şara da onların adamı çıktı.. Kısaca Bop işlemeye devam ediyor ve orta doğuda her şey israilin güvenliği için..
