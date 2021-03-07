Eski hükümlü 18 bin lira hibe alarak kurdu! Şimdi senelik 200 bin TL kazanıyor

Güleç, cezaevinden çıktıktan sonra kendi işini kurduğu ve ayakları üzerinde durabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Solucan gübresi üretme fikrinin cezaevinde ortaya çıktığını belirten Güleç, "8 yıl cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktığımda hiçbir şey bilmiyordum. Cezaevine girdiğimde tuşlu telefonlar vardı, çıktığımda akıllı ve dokunmatik telefonlar çıkmıştı. Ama ben, kullanmayı bilmiyordum. İŞKUR’a başvurdum. Projemi hazırladım. Kabul edilmesiyle birlikte 18 bin lira hibe desteği aldım" dedi. İşini severek yaptığını ifade eden Güleç, "Hibe edilen parayla 160 bin solucan aldım. 100 metrekarelik bir yerde bu solucanlardan gübre elde etmeye başladım. 160 bin solucan sayısı şu an yaklaşık 20 milyona ulaştı. Yıllar geçtikçe pazarlarda da yer edindim. Konya, Antalya, Denizli ve çevredeki birçok il ve ilçeye satış yapıyorum. Aylık üretim kapasitem sıvı solucan gübresinde 50 ton iken katıda 20 ton seviyesinde" diye konuştu.