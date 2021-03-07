2021-03-07 16:11:34 Eski hükümlü 18 bin lira hibe alarak kurdu! Şimdi senelik 200 bin TL kazanıyor
Denizli'de cezaevinden çıktıktan sonra İŞKUR’un girişimcilik eğitimlerine katılan ve 18 bin lira hibe desteği alan Mükerrem Güleç (50), solucan gübresi üretim tesisi kurdu. 160 bin solucanla küçük bir yerde üretime başlayan Güleç, 4 yıl içinde işlerini büyüttü. 500 metrekarelik bir tesiste, 20 milyon adet solucana sahip olan Güleç, aylık 70 ton üretim yaptığını ve senelik cirosunun 200 bin lira olduğunu belirtti.