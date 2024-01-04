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Eski aracı olanlar dikkat! Flaş gelişmeyi böyle duyurdu! Bakalım şimdi ne olacak

2024-01-04 17:03:57
Eski aracı olanlar dikkat! Flaş gelişmeyi böyle duyurdu! Bakalım şimdi ne olacak

15 yaş ve üzeri araç sahiplerine ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. 2019 yılında kaldırılan teşvik ödemeleri yeniden gündeme geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyon artışını dikkate alınarak yeniden güncelleme istedi. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

#1
Foto - Eski aracı olanlar dikkat! Flaş gelişmeyi böyle duyurdu! Bakalım şimdi ne olacak

2019 yılı itibarıyla eski aracını hurdaya ayıran kişilere 15.000 liralık hurda teşvik uygulaması yeniden gündeme geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken eski, çürümeye yüz tutmuş, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan aynı zamanda insan sağlığını teşvik eden araçlara teşvik ile birlikte lisanslı geri dönüşüm tesislerine bırakabilme imkanı tanınması gerektiğini söyledi. Bu sayede araçların ekonomiye katkı sağlayacağını ifade eden Palandöken, detayları aktardı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

#2
Foto - Eski aracı olanlar dikkat! Flaş gelişmeyi böyle duyurdu! Bakalım şimdi ne olacak

Araçlarını hurdaya bırakan kişilerin motorlu taşıtlar vergi borçları kapsamında trafik cezalarının silinmesini işaret eden Palandöken, çıkarılacak yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte imtiyaz getirilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, "Döviz kurlarındaki artış nedeniyle sıfır araçların fiyatları yükselirken vergisiz fiyatı artan aracın ÖTV matrahı da yükseldiği için araç fiyatları iki kattan fazla attı. Bu durum vatandaşlarımızı ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya iterken trafikte yaşanacak olası riskleri artırıyor.” dedi. Yaşlı araçların trafik kazalarını arttırdığını ifade eden Palandöken, maddi hasarlara, akaryakıt sarfiyatına, gereksiz parça ithalatına neden olduğunu belirterek milli servetin kaybına sebep olduğunu aktardı. Yaşlı araçların hurdaya çıkarılmasının Türkiye'nin Yurtdışından hurda ithal etmesine sebep olduğunu ifade eden Palandöken, Türkiye'nin en çok hurda ithal eden ülkelerin başında geldiğini söyledi. Teşviklerle birlikte yaşlı araçların hurdaya ayrılması gerektiğinin altını çizen Palandöken hurda ithalatının azaltılarak döviz çıktısının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - Eski aracı olanlar dikkat! Flaş gelişmeyi böyle duyurdu! Bakalım şimdi ne olacak

Karayollarında yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu ifade eder Palandöken, bunların çoğunun 15 yaş ve üzeri olduğunu söyledi. Dünyada çevreye daha az atık salan hibrit ve elektrikli araçlara yöneldiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, "Çünkü ulaşım sektörü insan yapımı sera gazlarının en büyük üreticisidir. Yaşlı ve hurda araçların gerek kara duman atması gerek egzoz emisyon değerlerinin normalin çok üstünde olması çevremizi tehdit ettiği gibi insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle cadde, sokak ve meydanlarda yer alan hurda ve atıl araçlar için vatandaşlarımıza teşvik şart." sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.

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