Eski aracı olanlar dikkat! Flaş gelişmeyi böyle duyurdu! Bakalım şimdi ne olacak

Karayollarında yaklaşık 26 milyon araç bulunduğunu ifade eder Palandöken, bunların çoğunun 15 yaş ve üzeri olduğunu söyledi. Dünyada çevreye daha az atık salan hibrit ve elektrikli araçlara yöneldiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, "Çünkü ulaşım sektörü insan yapımı sera gazlarının en büyük üreticisidir. Yaşlı ve hurda araçların gerek kara duman atması gerek egzoz emisyon değerlerinin normalin çok üstünde olması çevremizi tehdit ettiği gibi insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle cadde, sokak ve meydanlarda yer alan hurda ve atıl araçlar için vatandaşlarımıza teşvik şart." sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.