Eski aracı olanlar dikkat! Flaş gelişmeyi böyle duyurdu! Bakalım şimdi ne olacak

Araçlarını hurdaya bırakan kişilerin motorlu taşıtlar vergi borçları kapsamında trafik cezalarının silinmesini işaret eden Palandöken, çıkarılacak yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte imtiyaz getirilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, "Döviz kurlarındaki artış nedeniyle sıfır araçların fiyatları yükselirken vergisiz fiyatı artan aracın ÖTV matrahı da yükseldiği için araç fiyatları iki kattan fazla attı. Bu durum vatandaşlarımızı ikinci el ve yaşlı araç kullanmaya iterken trafikte yaşanacak olası riskleri artırıyor.” dedi. Yaşlı araçların trafik kazalarını arttırdığını ifade eden Palandöken, maddi hasarlara, akaryakıt sarfiyatına, gereksiz parça ithalatına neden olduğunu belirterek milli servetin kaybına sebep olduğunu aktardı. Yaşlı araçların hurdaya çıkarılmasının Türkiye'nin Yurtdışından hurda ithal etmesine sebep olduğunu ifade eden Palandöken, Türkiye'nin en çok hurda ithal eden ülkelerin başında geldiğini söyledi. Teşviklerle birlikte yaşlı araçların hurdaya ayrılması gerektiğinin altını çizen Palandöken hurda ithalatının azaltılarak döviz çıktısının önlenmesi gerektiğini vurguladı.