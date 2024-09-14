Eşine söz verdi tam 23 üniversite okudu

Son olarak, 22 yaşındaki oğlu Oktay ve 19 yaşındaki oğlu Berkay ile İstanbul Arel Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünü yüzde 100 burslu kazanan Baki Aydın, oğullarıyla sınıf arkadaşı olmanın heyecanını yaşıyor. Çocuklarıyla birlikte okuyabilmek için bu bölümü tercih ettiğini belirten Aydın, “Küçük oğlum Berkay'la geçen sene de aynı üniversitede, Turizm ve Otelcilik bölümünde öğrenciydik. Ama orada ben ikinci sınıftım o birinci sınıftı. Dolayısıyla derslerimiz ortak değildi. Burası ise benim birinci tercihimdi. Önce Berkay'ı Yatay Geçiş Kontenjanları (YGS) ile üniversitenin bu bölümüne aldık. Diğer oğlum Oktay da yeterli puanı aldığı için ilk tercihi olan burayı kazandı. Ben de tam burslu olarak bu bölüme yerleştim. Çocuklarımla aynı sınıfta olacağım için çok heyecanlanıyorum, onlarla birlikte okumak çok güzel olacak diye düşünüyorum” dedi. Böylece toplam 6 üniversitede eğitimi devam eden Baki Aydın, üniversite okumaya ne zamana kadar devam edeceğiyle ilgili olaraksa, “Arkadaşlarım da çok soruyor. ‘Hocam yeter artık. Biraz da çocukların okusun' diyenler var. İnşallah onlar da bu yoldan devam eder. Ben de açıkçası 20 olsun yeter demiştim fakat şu an okuduklarımdan da mezun olursam 24 üniversite olacak. Hedefim 30” diyerek sözlerini noktaladı. Babalarıyla aynı sınıfta olacakları için mutluluk duyduklarını belirten Oktay ve Berkay Aydın da eğitim hayatlarında babalarının izinden gitmek için çabalayacaklarını ifade etti.