  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
3
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

2021-03-07 16:21:05
Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Durali Alıç Mahallesi 953. Sokak'taki evlerinde 4 çocuklarıyla yaşayan Zeynel Abidin K. ile eşi Reyhan K, dün gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Zeynel Abidin K, eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında evde olan çocukların çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu.

#1
Foto - Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Reyhan K'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Zeynel Abidin K'nin başka bir kadınla da dini nikahla birlikte yaşadığı, Reyhan K'nin eşi hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Reyhan K'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Zeynel Abidin K'nin başka bir kadınla da dini nikahla birlikte yaşadığı, Reyhan K'nin eşi hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.

#2
Foto - Olayı anlatan çiftin komşusu Suat Tosun, gece 23.30 civarında önce çocukların

Olayı anlatan çiftin komşusu Suat Tosun, gece 23.30 civarında önce çocukların "Annemizi öldürüyorlar, yetişin" diye bağırdıklarını duyduklarını söyledi. Eve girdiklerinde Reyhan K'nin cesediyle karşılaştıklarını belirten Tosun, kadının eşini kaçtığı için görmediklerini anlattı. Çiftin arasında daha önce de tartışmaların yaşandığını dile getiren Tosun, şöyle konuştu: "Daha önce de 3-4 kez böyle tartışmalar oldu. Kadın, sığınma evine gitti, kaldı ama kocası kandırdı. 4 tane de çocuğu var, kadın onları da düşündü, o yüzden tekrar geldi. Maalesef üzücü bir durum, 4 çocuk, suçsuz bir kadın. Artık toplum olarak değişmemiz lazım. Birey olmamız lazım, insan olmamız lazım. İnsanlar uzaya çıkıyor, biz hala kadın-erkek cinayetlerinden bahsediyoruz. Çok üzüldük, o çocukların bağırışı, kadının o kan revan içindeki hali gözümün önünden gitmedi." Zeynel Abidin K'nin en son apartman yöneticisini telefonla aradığını söyleyen Tosun, "Beni istetti. 'Abi yaptım bir şey, çocuklarımız Allah'a emanet, ondan sonra da sana emanet. Çocuklarımı yurda koyun.' dedi. Çok üzücü bir durum." dedi.

Kâbe'nin yanı başında LGBTİ rezaleti! İki erkekten ahlaksızlık
Dünya

Kâbe'nin yanı başında LGBTİ rezaleti! İki erkekten ahlaksızlık

Batı'ya reform sözü veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın el altından yönettiği ülkede tüm Müslümanları yaralayan gelişmeler yaşanı..
İran yancısı Şii lider çıldırdı!
Gündem

İran yancısı Şii lider çıldırdı! "Türkiye'ye karşı savaşmaya hazırım"

Terör örgütü PKK bitme noktasına geldikçe bölgede yeni maşalar ortaya çıkıp Türkiye'ye meydan okumaya başlıyor. Son olarak İran’a yakınlığı ..
Başı açık anne başörtülü kızının hakkını böyle savundu: Kızı değil, yasakçılar okula giremeyecek
Gündem

Başı açık anne başörtülü kızının hakkını böyle savundu: Kızı değil, yasakçılar okula giremeyecek

28 Şubat'çı zihniyetin yeniden hortladığı İzmir'den 4. sınıf öğrencisinin başörtülü olması sebebi ile okula alınmadığı haberi gelmişti. Kend..
İttifakları resmen çöküyor! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
Dünya

İttifakları resmen çöküyor! Türkiye'nin yanında yer alacaklar

Arap basını, Türkiye ile Mısır arasındaki son gelişmeleri gündemine taşıdı. Birçok uzman isim Mısır'ın Türkiye ile anlaşması gerektiğini kay..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki parti kapatıldı
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki parti kapatıldı

Kurulduktan bu yana iki kez büyük kongresini yapmayan Engelsiz Türkiye Partisi ve kongre yapmayarak zorunlu organlarını belirtilen zamanlard..
8 Mart bahanesi ile eşcinsel kepazelik! Bunlar kıyamet alameti mi?
Gündem

8 Mart bahanesi ile eşcinsel kepazelik! Bunlar kıyamet alameti mi?

8 Mart Dünya Kadınlar gününü bahane eden sözde kadın savunucusu provokatörler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden İstanbul'da eylem yaptı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay