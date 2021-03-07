2021-03-07 16:21:05 Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Durali Alıç Mahallesi 953. Sokak'taki evlerinde 4 çocuklarıyla yaşayan Zeynel Abidin K. ile eşi Reyhan K, dün gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Zeynel Abidin K, eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında evde olan çocukların çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu.