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Eşi için yetiştirmeye başlamıştı! Kilosu 400 TL kapış kapış gidiyor

2023-09-16 21:57:38
Eşi için yetiştirmeye başlamıştı! Kilosu 400 TL kapış kapış gidiyor

Eşinin sağlığı için yetiştirmeye başladığı aronyada taleplere yetiştiremez hale geldi.

#1
Foto - Eşi için yetiştirmeye başlamıştı! Kilosu 400 TL kapış kapış gidiyor

Sakarya'da yaşayan İdris Bilici, kolesterol rahatsızlığı bulunan eşinin sağlıklı beslenmesi için ektiği "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyaya artan talep karşısında aldığı hibe desteğiyle bahçe kurdu. Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Bilici, eşinin sağlıklı beslenmesi için 5 yıl önce aronya yetiştirmeye karar verdi.

#2
Foto - Eşi için yetiştirmeye başlamıştı! Kilosu 400 TL kapış kapış gidiyor

Meyveye talep artıca Bilici, aldığı hibe destekle bir dönüm alanda aronya yetiştiriciliğine başladı. Kilogramı 400 liraya satılan aronyanın talebine yetişmekte zorlanan Bilici, ekim alanını 5 dönüme çıkarmak için kolları sıvadı.

#3
Foto - Eşi için yetiştirmeye başlamıştı! Kilosu 400 TL kapış kapış gidiyor

İdris Bilici, üretime, mısır ve dut ağaçlarını söküp devlet desteğiyle aldığı fidanlarla başladığını söyledi. Bahçeyi büyütmeye çalıştığını, yetiştirdiği fideleri başka bahçede ekerek üretimi artırmayı hedeflediğini aktaran Bilici, "Dibine fındık kabuğu, hayvan gübresi koyuyorum tam organik olması açısından. Sağlık açısından önemli, ilaç sanayisinde de kullanıyor, vatandaş da bunu çiğ meyve olarak yiyor. Geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyorum." dedi. Bilici, meyvenin buzdolabında 3 aya kadar saklanabildiğini dile getirerek, "Kurutulabiliyor, çayı oluyor, çekirdeksiz. Şehir dışından da isteyenler oluyor. Faydasını görenler var. Eşimin kolesterolü vardı ona iyi geldi." diye konuştu.

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