2022-12-07 11:21:22 Esenyurt'ta Türkiye'yi sallayan skandal! Böyle doktorları idam edin
Olay geçtiğimiz Eylül ayında Esenyurt Avrupa Tıp Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre E.Y. (25) isimli vatandaş, böbrek taşı şikayetiyle tıp merkezine başvurdu. Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi. Hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi. Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Her gidişte doktor tarafından hastaya morfin enjekte edildi. Ancak bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı.