Esenyurt'ta Türkiye'yi sallayan skandal! Böyle doktorları idam edin

Yaşanan süreci anlatan Erol Y., “Böbrek taşı tedavisi için geldiğim hastanede bana morfin ilacı yapıldı. Günlük bir doz yapılıyor. Fazlası yapılmıyor. Bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Doktor bana, ‘Dışarıdan farklı insanlar getir onların üzerine yazalım sana uygulayalım’ dedi. Hastanede 200 TL idi. Dışarıdan getirirsem kendisi bana 3 bin TL’ye yapacağını söyledi. Beni bağımlı yaptılar. Toplamda 700 bin TL paramı aldılar. Gönderdiğim paraların dekontları var. Hastanede doktor ve iki hemşire bana ilacı uyguladı. ‘Tedavine iyi gelecek, ağrılarını kesecek’ böyle söyleyerek bana yaptılar. Doktor tedaviyi 12 doza kadar çıkarttı. İlaçlar bana, hastanenin acil kısmında, otoparkta ve evimde gizli gizli yapılıyordu. Doktor temin ediyor, iki hemşire bana uyguluyordu” dedi.