  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Esenyurt'ta Türkiye'yi sallayan skandal! Böyle doktorları idam edin

2022-12-07 11:21:22
Esenyurt'ta Türkiye'yi sallayan skandal! Böyle doktorları idam edin

Olay geçtiğimiz Eylül ayında Esenyurt Avrupa Tıp Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre E.Y. (25) isimli vatandaş, böbrek taşı şikayetiyle tıp merkezine başvurdu. Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi. Hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi. Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Her gidişte doktor tarafından hastaya morfin enjekte edildi. Ancak bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı.

#1
Foto - Esenyurt'ta Türkiye'yi sallayan skandal! Böyle doktorları idam edin

Doktor Muzaffer B., artık morfin bağımlısı hale gelen hastası Erol Y.'ye bu kez başka çözümler önerdi. Dışarıdan temin edilen morfin, bir hemşirenin de yardımıyla para karşılığında Erol Y.'ye verilmeye başlandı. Bazen tıp merkezinin otoparkında, bazen de hastanın evine giden hemşire Musa K., hastaya günlük 12 doza kadar morfin vermeye devam etti. Bağımlılığı artan Erol Y. ise günlük 3 bin TL'yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden, akrabalarından borç aldı. Durum, doktora yaklaşık 700 bin TL parasını kaptıran hasta Erol Y.'nin eşinin şüphelenmesiyle ortaya çıktı. E.Y., avukatı aracılığıyla emniyete giderek doktordan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#2
Foto - Esenyurt'ta Türkiye'yi sallayan skandal! Böyle doktorları idam edin

Yaşanan süreci anlatan Erol Y., “Böbrek taşı tedavisi için geldiğim hastanede bana morfin ilacı yapıldı. Günlük bir doz yapılıyor. Fazlası yapılmıyor. Bu ilacı sürekli yaptırdığım için hastane beni kara listeye aldı. Doktor bana, ‘Dışarıdan farklı insanlar getir onların üzerine yazalım sana uygulayalım’ dedi. Hastanede 200 TL idi. Dışarıdan getirirsem kendisi bana 3 bin TL’ye yapacağını söyledi. Beni bağımlı yaptılar. Toplamda 700 bin TL paramı aldılar. Gönderdiğim paraların dekontları var. Hastanede doktor ve iki hemşire bana ilacı uyguladı. ‘Tedavine iyi gelecek, ağrılarını kesecek’ böyle söyleyerek bana yaptılar. Doktor tedaviyi 12 doza kadar çıkarttı. İlaçlar bana, hastanenin acil kısmında, otoparkta ve evimde gizli gizli yapılıyordu. Doktor temin ediyor, iki hemşire bana uyguluyordu” dedi.

#3
Foto - Esenyurt'ta Türkiye'yi sallayan skandal! Böyle doktorları idam edin

Hastanın avukatı Ceylan Irmak Beşiroğlu ise “Esenyurt’ta bir genç daha uyuşturucu ve uyarıcı maddeye alıştırıldı. Ama bu defa maalesef sağlık görevlileri tarafından. Kendisine tedavi edileceği vaat edilerek hastanede uygulanan bir doz ilaç 12 doza kadar çıkartılıp, yasaklı, narkotik içeren bir maddeyle bağımlı hale getirildi. Daha sonra rahatsızlığının artması sonucunda aile durumu fark edip, bunun ilaç olmadığını bağımlılık yapan bir madde olduğunu tespit edip, ilgililer hakkında şikayette bulundular” diye konuştu. İddiaya konu olan Avrupa Tıp Merkezi, yaşananları doğrularken doktor Muzaffer B ve hemşire Musa K.'nın tıp merkezi ile ilişkisi kesildiğini açıkladı.

EYT'de yaş hesabı nasıl yapılacak? İşte EYT'de merak edilenler
Teknoloji

EYT'de yaş hesabı nasıl yapılacak? İşte EYT'de merak edilenler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında EYT'ye ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşt..
Güney Kore'nin yeni savaş uçağında Türkiye detayı! Resmi açıklama geldi
Ekonomi

Güney Kore'nin yeni savaş uçağında Türkiye detayı! Resmi açıklama geldi

Güney Kore'nin yeni KF-21 savaş uçağına prototip aşamasında simülasyon data link sistemi Türk şirket tarafından sağlanmaya başladı...
Ocak ayından bu yana... Brent petrolde flaş gelişme
Ekonomi

Ocak ayından bu yana... Brent petrolde flaş gelişme

Brent petrolün varil fiyatı, talep endişelerinin güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda 80 doların altına indi. Böylece, Brent petrolün vari..
Yaman Törüner'den faiz değerlendirmesi!
Ekonomi

Yaman Törüner'den faiz değerlendirmesi! "Yüzde yüz doğru"

Türkiye Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Yaman Törüner, hükümetin faiz kararlılığın..
Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası döviz rezervini açıkladı
Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası döviz rezervini açıkladı

Merkez Bankası'nda para kalmadı algısı yapanlara Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan tokat gibi bir açıklama geldi.
Rusya'da Türkiye korkusu! Putin o ismi apar topar Ankara'ya yolladı
Dünya

Rusya'da Türkiye korkusu! Putin o ismi apar topar Ankara'ya yolladı

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonu gündemdeki yerini tutmaya devam ederken Rusya'dan dikkat çeken bir adım geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23