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Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlarlar var!

2024-08-31 12:15:56
Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlarlar var!

Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

#1
Foto - Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlarlar var!

Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlarlar var!

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlarlar var!

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi.

#4
Foto - Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlarlar var!

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı.

#5
Foto - Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlarlar var!

Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

#6
Foto - Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlarlar var!

Ekiplerin, binada mahsur kalanları tahliye çalışması sürüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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