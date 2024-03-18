2024-03-18 10:18:38 Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler
CHP/DEM, Kandil'den gelen talimat sonrası 'Kent Uzlaşısı' taktiğini açıkladı. Vatandaşların 'Kandil Uzlaşısı' olarak nitelendirdiği ittifakın Esenyurt'taki adayı Ahmet Özer'in 'Kürdistan' çıkışları bilinirken verdiği bir röportajdaki ifadeleri de skandallar silsilesinin bir başka boyutunu gösterdi. Özer, "Esenyurt’un il olup olmaması aslında genel idarenin vereceği bir karardır. Tabi Esenyurt halkı da bir referandum ile böyle bir talepte bulunabilir." sözlerini kullandı.