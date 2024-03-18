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Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

2024-03-18 10:18:38
Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

CHP/DEM, Kandil'den gelen talimat sonrası 'Kent Uzlaşısı' taktiğini açıkladı. Vatandaşların 'Kandil Uzlaşısı' olarak nitelendirdiği ittifakın Esenyurt'taki adayı Ahmet Özer'in 'Kürdistan' çıkışları bilinirken verdiği bir röportajdaki ifadeleri de skandallar silsilesinin bir başka boyutunu gösterdi. Özer, "Esenyurt’un il olup olmaması aslında genel idarenin vereceği bir karardır. Tabi Esenyurt halkı da bir referandum ile böyle bir talepte bulunabilir." sözlerini kullandı.

#1
Foto - Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. CHP/DEM teröristbaşı Mustafa Karasu ve diğer elebaşlarının talimat ve yönlendirmeleri çerçevesinde bir kez daha 'ortaklık' ilan etti.

#2
Foto - Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

DEM, Başkent Ankara, İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde CHP ile anlaştıklarını duyurdu.

#3
Foto - Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in terör sevici sözleri kamuoyunun büyük tepkisini çekerken, hangi karanlık pazarlıkların ardından Özer'in aday gösterildiği de tartışma konusu oldu. Ahmet Özer verdiği bir röportajda, Esenyurt ilçesi için kirli planların döndüğünü açık edercesine ifadeler kullandı.

#4
Foto - Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

ESENYURT İÇİN KİRLİ PLANI AÇIK ETTİ! Ahmet Özer, "Esenyurt'un ileride il olmasını bekliyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Esenyurt'un il olup olmaması aslında genel idarenin vereceği bir karardır. Tabi Esenyurt halkı da bir referandum ile böyle bir talepte bulunabilir. Bakacağız edeceğiz. Biz Esenyurt'u Esenyurt olarak planlamaya çalışıyoruz" cevabını verdi.

#5
Foto - Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

#6
Foto - Esenyurt için kirli plan! CHP, DEM ve Kandil'in ortak adayı Ahmet Özer'den akılalmaz sözler

KARASU'DAN KENT UZLAŞISINA ÖVGÜ Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP işbirliğine övgüler diziyor. Yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunu belirten Mustafa Karasu; "Kayyumları da götürmeli.'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor. Kürtler yerel seçimi önemsiyor. Kürtler için yerel seçim, genel seçimden daha önemli. Kürtlerin bir özgürlük sorunu var. Kendi kendini yönetme sorunu var. Kendi değerlerine sahiplenme sorunu var. En başta da kendisine sahiplenme sorunu var. Bu bakımdan yerel yönetimler Kürtler için çok çok önemlidir. Bu nedenle zaten Kürtler önemli görüyor. Yoksa Meclis'e de grup kurma, orada da siyaset yapma önemlidir. Bunlar zaten oluyor, gerçekleşiyor ama Kürtler için yerel yönetimler, belediyeler daha da önemli. Doğrudan kendi toplumunu, kendi coğrafyasını ilgilendirir, kendi insanını ilgilendiriyor. Kendi toplumuyla iç içe siyaset yapacağı bir yerdir. Bu bakımdan yerel yönetimler önemlidir" demişti.

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