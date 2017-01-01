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Eşekle ulaşıma geri dönüldü

  • Bingöl'de etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı sebebiyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

  • Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı devam ediyor.

  • Geçtiğimiz haftadan itibaren kentte etkili olan ve aralıklarla yağan kar, güzel görüntüler ortaya çıkartırken, hayatı da olumsuz etkiliyor.

  • Kar yağışı nedeniyle bugün itibariyle Bingöl merkez ve ilçelerine bağlı 281 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesine bağlı 11 ekip, 106 personel ve 48 araçla kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

  • Kent merkezinde is belediye, 20 araç ve 70 personelle yol ve kaldırımları temizliyor.

  • Bingöl'de en çok kar yağışının etkili olduğu yer ise Karlıova oldu.Karlıova ilçe merkezinde kar kalındığı 40-50 santimi bulurken, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı öğrenildi.

  • Geçmiş yıllarda Karlıova'ya metrelerce kar yağdığını anımsatan vatandaşlar, son bir kaç yıldır yağışların az olduğunu bu yıl ise beklediklerinin üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

  • Eşekle ulaşıma geri dönüldü

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