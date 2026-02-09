Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu

Esed'in ülkeyi sürüklediği derin yoksulluk ve çıkmazlardan onu destekleyen kişilerin bile rahatsız olduğu bildirildi. Saraydakilerin ona tavsiyeler verdiği ama Esed'in kimseye kulak asmadığı, tavsiye almaktan hoşlanmayan çok inatçı biri olduğu vurgulandı. Düşüşünden birkaç gün önce bile dışişleri bakanlarının Esed'i arayıp anlaşmalar teklif ettiği ancak Esed'in hiçbirine yanıt vermediği aktarıldı. Esed'in "tahtı bırakmak zorunda kalabileceği fikrinden dolayı küskün ve kırgın olduğu" ifade edildi.