Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu
Amerikan basınında yayımlanan şok analiz, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esed’in bilinmeyen özel yaşantısına ve şaşırtıcı takıntılarına ışık tuttu. Saray çalışanlarının ifadelerine dayandırılan haberde Esed’in, halkı yoksullukla boğuşurken video oyunlarına ve cinselliğe takıntılı, kibirli bir hayat sürdüğü iddia edildi. Analizde ayrıca, Esed’in ağabeyi Bassel’den gördüğü çocukluk zorbalığının kişiliğini kalıcı olarak bozduğu ve bu durumun yönetim tarzındaki vahşeti tetiklediği vurgulandı.