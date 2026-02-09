  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu
Giriş Tarihi:

Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu

Amerikan basınında yayımlanan şok analiz, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esed’in bilinmeyen özel yaşantısına ve şaşırtıcı takıntılarına ışık tuttu. Saray çalışanlarının ifadelerine dayandırılan haberde Esed’in, halkı yoksullukla boğuşurken video oyunlarına ve cinselliğe takıntılı, kibirli bir hayat sürdüğü iddia edildi. Analizde ayrıca, Esed’in ağabeyi Bassel’den gördüğü çocukluk zorbalığının kişiliğini kalıcı olarak bozduğu ve bu durumun yönetim tarzındaki vahşeti tetiklediği vurgulandı.

1
#1
Foto - Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu

ABD merkezli yayın organı The Atlantic'te 6 Şubat'ta Robert F. Worth imzasıyla yayınlanan analizde, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esed'in kişiliğine ve özel yaşantısına ilişkin detaylar paylaşıldı ve bu çerçevede düşüşünün bunca zaman ayakta kalmasından daha az şaşırtıcı olduğu vurgulandı.

#2
Foto - Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu

Esed'in ihanetini "akılalmaz derecede alçakça" olarak niteleyen yazar, Suriyeli bir gazetecinin "Hâlâ Muammer Kaddafi'ye ve Saddam Hüseyin'e inanan insanlar bulabilirsiniz ama artık kimse Beşar Esed'e inanmıyor, kardeşi bile" dediğini aktardı. Şam'daki sarayda görev yapmış birçok saray mensubu ve subayın, Esed'i "cinselliğe ve video oyunlarına takıntılı, inatçı, kibirli ve duygusuz bir hükümdar" olarak anlattıkları aktarıldı.

#3
Foto - Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu

Esed'in ülkeyi sürüklediği derin yoksulluk ve çıkmazlardan onu destekleyen kişilerin bile rahatsız olduğu bildirildi. Saraydakilerin ona tavsiyeler verdiği ama Esed'in kimseye kulak asmadığı, tavsiye almaktan hoşlanmayan çok inatçı biri olduğu vurgulandı. Düşüşünden birkaç gün önce bile dışişleri bakanlarının Esed'i arayıp anlaşmalar teklif ettiği ancak Esed'in hiçbirine yanıt vermediği aktarıldı. Esed'in "tahtı bırakmak zorunda kalabileceği fikrinden dolayı küskün ve kırgın olduğu" ifade edildi.

#4
Foto - Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu

2017'de muhalifleri bastıran Esed'in "boş bir zafer" elde ettiğini anlamadığını vurgulayan yazar, ülkesini Rusya ve İran'a ipotek ettiğini ve önüne çıkan diplomatik fırsatların hiçbirini değerlendirmediği kaydetti. Esed'in zafer sarhoşluğu yaşadığı değerlendirmesinde bulundu ve danışmanlarının uyarılarına ilişkin oyalama taktiği uyguladığını yazdı.

#5
Foto - Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu

Adını vermediği İsrailli yetkinin Esed değerlendirmesini aktaran yazar, "Rejim boş bir kabuktu. (Esed) güvenilir olamayacak kadar beceriksiz biriydi" dedi. Esed'in halkına ve devletine karşı duyarsız olduğunu vurgulayan yazar, bir gün sokakta karşılaştığı Suriyeliler hakkında Esed'in "Camilere para harcıyorlar ama yiyecekleri yok." diyerek dalga geçtiği anıyı aktardı. Halkının çoğu açlık sınırında yaşarken, Cumhuriyet Muhafızları bile fakirlik içinde çalışmaya devam ederken kendisi uyuşturucu kaçakçılığından muazzam bir servet elde etmişti.

#6
Foto - Esed’in kirli sırları ortaya saçıldı! Video oyunu ve cinsellik detayı olay oldu

Beşar Esed'i tanıyan bir çok kişinin özgüven eksikliğinin erken yaşlardan kaynaklandığını söylediğini akran analist, ağabeyi Bassel'in küçükken Beşar'ı acımasızca zorbaladığını ve bu durumun kişiliğini kalıcı olarak bozduğunu anlattı. Aslında babasının veliahtı ağabey Bassel'di. Ancak Bassel'in bir trafik kazası sonucu ani ölümü, gözleri Londra'da göz doktorluğu eğitimi alan Beşar'a çevirdi. Suriye'deki muhalif çevrelerin başlangıçta Esed'in utangaç ve sakar hallerini çekici bulduğunu ve babasından daha nazik olacağına ilişkin umutları yeşerttiğini söyleyen yazar, ancak kısa süre sonra psikolojinin tam tersine döndüğünü belirtti. "Zayıf olarak algılanmaktan o kadar korkuyordu ki, kendisinden beklenen vahşete layık olabileceğini tekrar tekrar kanıtlamak zorunda olduğuna inanıyor gibiydi." dedi. KAYNAK: HABER7

