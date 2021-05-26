Esed'e büyük şok! Suriye'de halk ayağa kalktı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınanlar ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesindeki halk, rejimin oy verme sürecini başlattığı sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi. İdlib kent merkezi, Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı FKH bölgesindeki Bab ve Halep'in Azez ilçesinde halk, "tiyatro" olarak gördükleri sözde seçimleri protesto etmek için bir araya geldi. Seçim karşıtı slogan atan binlerce gösterici, muhaliflerin benimsediği "devrim bayraklarını" taşıdı. İdlib'deki gösterilere katılan Doktor Yasser Kinash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerini yok eden rejimin yaptığı seçimleri kabul etmediklerini söyledi. Kinash, "Bu ülkeyi yok eden, çocukları katleden, insanları yerlerinden ederek göçe zorlayan bir zalimin yaptığı seçimi kabul etmiyoruz." dedi. Suriye devriminin rejim düşene kadar sonlanmayacağını vurgulayan Kinash, "Gösteriler, Suriye devriminin devam ettiğinin göstergesidir. Devrimimiz, başında olduğu gibi en heyecanlı ve en şerefli şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı. Muvafak Hüseyin ise "Esed'in düzenlediği seçimleri kabul etmediğimizi tüm dünyaya duyurmak için toplandık. Bizi katleden, bizi yerimizden eden sistemi reddediyoruz." diye konuştu. Halid Huşum, rejimin düzenlediği sözde seçimin tek taraflı olduğunu belirtti.