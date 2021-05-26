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Dünya
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Esed'e büyük şok! Suriye'de halk ayağa kalktı

2021-05-26 17:12:37
Esed'e büyük şok! Suriye'de halk ayağa kalktı

Suriye'yi kan gölüne çeviren Beşar Esed'e tepki büyüyor. Bölünmüş bir halde bulunan ülkede seçim yapan Esed'e karşı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde protesto gösterileri düzenlendi.

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Foto - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınanlar ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesindeki halk, rejimin oy verme sürecini başlattığı sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi. İdlib kent merkezi, Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı FKH bölgesindeki Bab ve Halep'in Azez ilçesinde halk,

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla zorla yerinden edilerek İdlib iline sığınanlar ve Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesindeki halk, rejimin oy verme sürecini başlattığı sözde devlet başkanlığı seçimine tepki gösterdi. İdlib kent merkezi, Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı FKH bölgesindeki Bab ve Halep'in Azez ilçesinde halk, "tiyatro" olarak gördükleri sözde seçimleri protesto etmek için bir araya geldi. Seçim karşıtı slogan atan binlerce gösterici, muhaliflerin benimsediği "devrim bayraklarını" taşıdı. İdlib'deki gösterilere katılan Doktor Yasser Kinash, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerini yok eden rejimin yaptığı seçimleri kabul etmediklerini söyledi. Kinash, "Bu ülkeyi yok eden, çocukları katleden, insanları yerlerinden ederek göçe zorlayan bir zalimin yaptığı seçimi kabul etmiyoruz." dedi. Suriye devriminin rejim düşene kadar sonlanmayacağını vurgulayan Kinash, "Gösteriler, Suriye devriminin devam ettiğinin göstergesidir. Devrimimiz, başında olduğu gibi en heyecanlı ve en şerefli şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı. Muvafak Hüseyin ise "Esed'in düzenlediği seçimleri kabul etmediğimizi tüm dünyaya duyurmak için toplandık. Bizi katleden, bizi yerimizden eden sistemi reddediyoruz." diye konuştu. Halid Huşum, rejimin düzenlediği sözde seçimin tek taraflı olduğunu belirtti.

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Foto - Huşum,

Huşum, "İran ve Rusya'nın uşaklığını yapan Esed'in sözde başkanlık seçimlerini kabul etmiyoruz. Bu tek taraflı bir seçim. Suriye'nin tümünü kapsayan bir seçim değil." şeklinde konuştu. Nuri Muhammed de "demokratik bir ortamda olmayan ve Suriye'nin bütününü kapsamayan" sözde seçimleri reddettiklerini söyledi.

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Foto - Esed rejiminin meşruiyet aradığı göstermelik seçimler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını da hiçe sayıyor. BMGK'nin, Aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararda,

Esed rejiminin meşruiyet aradığı göstermelik seçimler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını da hiçe sayıyor. BMGK'nin, Aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararda, "Cenevre süreci" olarak adlandırılan görüşmelerin gündemi ve yol haritası belirlendi. Buna göre, bir geçiş yönetimi kurulması, anayasanın yeniden yapılması, seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak rejim, geçiş yönetimi kurulmasına yanaşmazken Anayasa Komitesi çalışmalarının başlamasına da yıllardır engel çıkartıyor. Rusya ve İran ise söylemlerinde Komite çalışmalarını desteklediklerine yer verse de rejim üzerinde nüfuz kullanmaya yanaşmıyor.

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