  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
4
Erzurum'da cirit heyecanı sürüyor

2024-06-10 09:50:14
Erzurum'da cirit heyecanı sürüyor

Anadolu'da “Atasporu” olarak ifade edilen ve dört mevsim oynanan cirit maçları Erzurum'da yine nefes kesti. Erzurum'da 14 takımın katıldığı cirit il elemeleri heyecanlı anlara ve çekişmeli maçlara sahne oluyor. Maçlar başlamadan önce hem sporcular hem de atlar hakemler tarafından kontrolden geçiyor. Maçlarda cirit takımlarındaki atlara çip kontrolü yapılıyor. Müsabaka öncesi hakemler, cihazla atların boyun derisi altındaki çiplerdeki numaralarla takım listesindeki numaraları karşılaştırıyor. Bu arada yan hakemlerin önemli bir kısmının kadın olması ve yönetim ciddiyetlerinden tek bir saniye bile taviz vermemeleri gözlerden kaçmıyor.

#1
Foto - Erzurum'da cirit heyecanı sürüyor

Kıyasıya maçlara sahne oluyor Erzurum'da cirit ligi heyecanı devam ediyor. Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda hafta sonları oynanan maçlar, atlı spor kulüplerinin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Varlığını ve heyecanını kaybetmeden sürdüren geleneksel spor dallarından en önemlilerinden biri olan atlı cirit, Erzurum'da hem oynanmaya hem de izlenmeye devam ediyor. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Erzurumlu cirit severler, takımların bir üst lige çıkması için verdikleri rekabet dolu maçlarını izlemek için sabahın erken saatlerinde cirit sahasına geldi. Ülkenin birçok bölgesinde oynanmasına rağmen cirit atları ve sporcularının en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Erzurum'da dostluk maçlarının yanı sıra resmi lig müsabakaları da yapıldı.

#2
Foto - Erzurum'da cirit heyecanı sürüyor

Sporcu ve atlar için güvenlik önlemleri Geleneksel tarzda oynanan atlı cirit maçlarının aksine resmi mücadelelerde her türlü güvenlik önlemi alındı. Atların boyun kısımlarına yerleştirilen özel çiplerle her maç öncesi gerekli bilgiler alınıp, buradaki veriler onaylandıktan yarışmalarına sonra izin verildi. Birkaç yıl öncesine kadar kask kullanılmayan atlı cirit maçlarında sporcuların güvenlik önlemi noktasında bunu kullanması mecburi. Yine yapılan düzenleme ile sporcuların rakibine atmaya çalıştığı ciritin (sopa) uç kısmına plastik bir ekleme yapıldı. Böylece yaralanma ve kazaların da önüne geçildi.

#3
Foto - Erzurum'da cirit heyecanı sürüyor

Sporcu ve atın duygusal bağı önemli Cirit sopası, 100 cm uzunluğunda, baş tarafı 2.5 cm çapında, oval ve arkaya doğru 1.5 cm çapında inen ahşaptan yapılmış ve 2.5 cm çaplı tarafı lastik kaplamalı tasarlandı. Her iki takımdan 7 at ve oyuncu ile başlayan yarışlarda eğer bir takımın at ve sporcu sayısı beşten aşağı düşerse hükmen mağlup sayılıyor. Sporcu atını seçerken de bazı temel özelliklere ve atla duygusal bir bağ oluşturabilmesine dikkat etmek zorunda. Atın boyun kırma talimlerinin iyi yapılmış olması, manevra kabiliyeti ve müzikle olan uyumunun yanı sıra sağrı yüksekliği gibi binicinin tercihine dayalı özellikler, cirit atı seçiminde önemli diğer hususlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dini siyasete alet eden imama müftülükten yasak!
Siyaset

Dini siyasete alet eden imama müftülükten yasak!

Gittiği camilerde görevli olmadığı halde namaz kıldıran, namazın ardından İmamoğlu propagandası yaparak dini siyasete alet eden Beylikdüzü B..
Volvo gümrük vergilerinden kaçmak için Belçika'da: Elektrikli araç üretimini kaydırıyor ortaya çıktı!
Aktüel

Volvo gümrük vergilerinden kaçmak için Belçika'da: Elektrikli araç üretimini kaydırıyor ortaya çıktı!

Volvo, Çin'in gümrük vergilerinden kaçınmak için elektrikli araç üretimini Belçika'ya kaydırıyor. The Times, Çoğunluk hissesi Çinli Geely'ye..
Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber
Gündem

Yusuf Kavaklı Hoca'dan kahreden haber

Nur Viral ile uzun süredir canlı yayın programları yapan eski müftü ve yazar Yusuf Kavaklı'dan kötü haber geldi.

Rusya'dan şaşırtan açıklama: Türkiye'nin katılamaz
Gündem

Rusya'dan şaşırtan açıklama: Türkiye'nin katılamaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, "Türkiye'nin NATO üyesi olarak BRICS'e katılması pek mümkün d..
Belçika'da 3 seçim birlikte yapılıyor
Dünya

Belçika'da 3 seçim birlikte yapılıyor

Belçika’da halk Avrupa Parlamentosu, federal meclis ve bölge parlamentoları için sandık başına gidiyor.
Murat Ülker'den Fenerbahçe paylaşımı geldi!
Spor

Murat Ülker'den Fenerbahçe paylaşımı geldi! "İşte Fenerbahçe'ye yakışan budur"

Fenerbahçeli iş insanı Murat Ülker, seçimin ardından paylaşımda bulundu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23