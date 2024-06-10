Erzurum'da cirit heyecanı sürüyor

Kıyasıya maçlara sahne oluyor Erzurum'da cirit ligi heyecanı devam ediyor. Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda hafta sonları oynanan maçlar, atlı spor kulüplerinin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. Varlığını ve heyecanını kaybetmeden sürdüren geleneksel spor dallarından en önemlilerinden biri olan atlı cirit, Erzurum'da hem oynanmaya hem de izlenmeye devam ediyor. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Erzurumlu cirit severler, takımların bir üst lige çıkması için verdikleri rekabet dolu maçlarını izlemek için sabahın erken saatlerinde cirit sahasına geldi. Ülkenin birçok bölgesinde oynanmasına rağmen cirit atları ve sporcularının en yoğun olduğu şehirlerin başında gelen Erzurum'da dostluk maçlarının yanı sıra resmi lig müsabakaları da yapıldı.