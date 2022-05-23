Erzurum'da '7. Robot Günleri'

Bilim Erzurum’da düzenlenen programda, öğrencilerin tasarladığı robotlar, uçaklar, insansız hava araçları ile otomobillerin yanı sıra çok sayıda icat yer aldı. Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, teknoloji alanında Erzurumlu gençlerin var olması için gayret içerisinde olduklarını aktardı. Şehirde üniversiteler başta olmak üzere bütün kurumların önemli katkılar sunduğunu belirten Memiş, bu çalışmaların sadece şehir merkezindeki okullarla sınırlı olmadığını ve ilçeleri de kapsadığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de etkinliğin yapıldığı Bilim Erzurum'da 7 farklı atölye, 2 dene-yap atölyesi ile öğrencilere her türlü bilimsel eğitimlerin verildiğini dile getirdi. Bugüne kadar söz konusu merkezde 17 bin 896 öğrenciye yüz yüze, 6 bin 695 öğrenciye de çevrimiçi eğitimler verildiğini belirten Sekmen, "Bilgi ve bilimin, teknolojinin, AR-GE faaliyetlerinin şehirlere ve ülkelere yön verdiği dönemdeyiz. Bilgiyi elinde bulunduran, bilimi kalkınmak için seferber edebilen toplumlar, ekonomik anlamda da gücü elinde bulundurmaktadır. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacak temel unsur bilim ve teknolojidir. Bu noktada çağı yakından takip eden ve bünyesinde teknolojiyi barındıran sanayi ile çalışan üniversitelere ve eğitimle, teknolojinin birlikte büyüdüğünü kabullenmiş işletmelere önemli görevler düşmektedir. Sürdürülebilir, rekabetçi ve güçlü ekonomi için yüksek teknolojili ve katma değerli üretim büyük önem taşımaktadır. Dünyada bunu başarabilen şehirler ve ülkeler küresel rekabette de üst sıraları domine etmektedir." dedi. Sekmen, "Robofest" olarak adlandırdıkları etkinliğin 2 gün süreceğini söyledi.