Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda beyaza büründü

Kent sakinlerinden Kenan Turgut, AA muhabirine, nisanda baharı beklediklerini ancak karla karşılaştıklarını söyledi. Karın rahmet ve bereket olduğunu ifade eden Turgut, "Her yerde çiçek açarken burada kar yağması biraz zor oluyor ama kar bizim için sevindirici. Kış memleketi olduğumuz için kara alışkınız." dedi.