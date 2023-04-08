  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ceviz yaprağının bilinmeyen yeni bir faydası ortaya çıktı! Bunun üzerine bir rakip yok: Ne işe yarar açıklıyoruz

Bu sergiden haberiniz var mı? Osmanlı’nın Mekke’ye gönderdikleri şimdi Türkiye’de

Duyunca şaşırmamak elde değil | Bunların hepsini ayakkabı boyayarak yapmış

ManU'nun yıldızı yola çıktı geliyor! Galatasaray'dan dev hamle...

Beyaz altına ilgi Ramazan ayında arttı! Bir ayda 15 ton satılıyor

Cumhur İttifakı 8. sırada! Önemli liste açıklandı

iPhone 15 Pro render görüntüleri sızdırıldı! İşte detaylar...

Kandil Kılıçdaroğlu'na destek verince CHP'liler rotayı Memleket Partisi'ne çevirdi

Konya’da yağışlar barajlarda doluluk oranını artırıyor

Sende hiç mi vicdan yok? Bu taksicinin yaptığını ancak Sülün Osman yapardı
Gündem
7
Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda beyaza büründü

2023-04-08 11:08:00
Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda beyaza büründü

Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

#1
Foto - Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda beyaza büründü

Erzurum'da gece etkili olan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte kar yağışıyla cadde ve sokakların yanı sıra ağaçlar, bitkiler, park ve bahçeler ile otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

#2
Foto - Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda beyaza büründü

Güne karla uyanan esnaf iş yerinin önünde biriken karları, sahipleri de otomobillerindeki karı temizledi. Belediye ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele ve kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda beyaza büründü

Kent sakinlerinden Kenan Turgut, AA muhabirine, nisanda baharı beklediklerini ancak karla karşılaştıklarını söyledi. Karın rahmet ve bereket olduğunu ifade eden Turgut, "Her yerde çiçek açarken burada kar yağması biraz zor oluyor ama kar bizim için sevindirici. Kış memleketi olduğumuz için kara alışkınız." dedi.

#4
Foto - Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda beyaza büründü

KARS - Kars'ta dün başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla özellikle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Sarıkamış ilçesi de etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Arabalar, ağaçlar ve bitkilerin karla kaplandığı ilçede, göçmen kuşlar karlı alanlarda yiyecek aradı. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü ilçede, Kars-Erzurum kara yolunda araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

#5
Foto - Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda beyaza büründü

Bu arada ilçenin çevresindeki dağlar ve Sarıçam Ormanları kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu. İlçede ekipler kar küreme çalışması yaptı.

#6
Foto - Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda beyaza büründü

ARDAHAN - Ardahan'da da etkili olan kar yağışıyla kentin yüksek noktaları beyaz örtüyle kaplandı. Kentte soğuk havanın yanı sıra kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

AK Parti'de flaş
Siyaset

AK Parti'de flaş "Arınç ve Gökçek" gelişmesi

14 Mayıs seçimlerine giderken K Parti milletvekili aday listesine son eklini vermeye çalışıyor. AK Parti'de en az 3 dönem milletvekilliği ya..
Habertürk canlı yayında kavga! Ersan Şen, Sevilay Yılman'a bastı tokadı
Gündem

Habertürk canlı yayında kavga! Ersan Şen, Sevilay Yılman'a bastı tokadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'ya karşı net bir tutum sergilemesi gerektiğini söyleyen hukukçu Ersan Şen, 6'lı koalisyon..
Buket Aydın eleştirilere yanıt verdi! FETÖ'cülerle, teröristlerle kol kola girelim ama Erdoğan…
Gündem

Buket Aydın eleştirilere yanıt verdi! FETÖ'cülerle, teröristlerle kol kola girelim ama Erdoğan…

Bir YouTube kanalına katılan sunucu Buket Aydın, 'Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi' diye kendisine yapılan linçlere böyle cevap verdi. ..
Ali Babacan kıvırınca böyle olunca! Deva Partisi’nde bir istifa şoku daha
Gündem

Ali Babacan kıvırınca böyle olunca! Deva Partisi’nde bir istifa şoku daha

Yedili Masa'da dört partinin seçime ortak listeden girmesine tepkiler istifa olarak yansırken bir haber de, DEVA Partisi'nin Selçuklu İlçe t..
Yok böyle ceza! Keçiyi avladığına bin pişman oldu
Yerel

Yok böyle ceza! Keçiyi avladığına bin pişman oldu

Erzincan’da izinsiz dağ keçisi avlayıp fotokapana yakalanan avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.
Dolar tahmini! Dolardan kaçış başladı: ABD'li araştırma kurumundan çarpıcı analiz! Doların saltanatı...
Ekonomi

Dolar tahmini! Dolardan kaçış başladı: ABD'li araştırma kurumundan çarpıcı analiz! Doların saltanatı...

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), doğal gazı Çin'in para birimi Yuan ile fiyatlandırması, küresel ticarette hakim konumda bulunan ABD dol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23