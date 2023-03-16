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Yaşam
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Erzincan'ı hortum vurdu

2023-03-16 11:11:35
Erzincan'ı hortum vurdu

Erzincan'da fırtına sonrası oluşan hortum çatıları uçurdu.

#1
Foto - Erzincan'ı hortum vurdu

Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde hortum felaketi yaşandı.

#2
Foto - Erzincan'ı hortum vurdu

Hortum nedeniyle adeta savaş alanına dönen beldenin bir bölümünde evlerin çatısı uçtu, demir direkler ve ağaçlar devrildi.

#3
Foto - Erzincan'ı hortum vurdu

Hortum anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

#4
Foto - Erzincan'ı hortum vurdu

Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serperken, beldedeki bazı evlerde maddi hasar oluştu.

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