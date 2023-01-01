Erzincan'da ekrandan uzaklaşıp kitap okuyan veliler çocuklarına örnek oluyor

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, AA muhabirine, kentte kütüphanesi olmayan 38 okulu kitaplarla buluşturduklarını söyledi. Aile Okulu Projesi ile kent genelinde 5 bin 500 veliye ulaşılarak eğitim verildiğini dile getiren Gün, "Ekrandan Uzak Kitaba Yakın Projesi" ile de öğrencilerin kitap okumayı alışkanlık haline getirmesi için bunu ebeveynlerinden görmesinin hedeflendiğini belirtti. Bunda ciddi bir başarı elde edildiğini anlatan Gün, "Şu anda ilimizde kütüphanesiz okul kalmamakla birlikte kütüphanelerdeki kitap sayıları da günden güne artıyor. Velilerimizin okul kütüphanelerinden istifade etmeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını artırmaları hususunda yapmış olduğumuz proje meyvelerini vermekte. Bilinçli ailelerin çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmada rol model olması açısından mesafeler kaydedildi." dedi.