Erzan'dan mahkemeye 112 sayfalık mektup! "Herkes memnundu, Terim paranın kaynağını hiç sormadı"

Özel fon adı altında aralarında spor camiasından ünlü isimlerin olduğu davada yeni gelişme yaşandı. Kara para aklama ve 6 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat'la aynı koğuşta kalmaya başlayan Seçil Erzan'ın yargılamanın yapıldığı mahkemeye 112 sayfalık mektup gönderdiği ortaya çıktı. Erzan yazmış olduğu mektupta Fatih Terim ile ilgili olarak " Fatih Terim tarafımdan hiçbir zaman zorla ve baskı ile yüklü tutarlar talep etmemiştir. Ama hoca da hiçbir zaman ‘Seçil nereden geliyor bu faiz’ diye sormuyor, her şey üstü kapalı bir şekilde gidiyordu." dedi.