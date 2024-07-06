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Erzan'dan mahkemeye 112 sayfalık mektup! "Herkes memnundu, Terim paranın kaynağını hiç sormadı"

2024-07-06 08:18:36
Erzan'dan mahkemeye 112 sayfalık mektup! "Herkes memnundu, Terim paranın kaynağını hiç sormadı"

Özel fon adı altında aralarında spor camiasından ünlü isimlerin olduğu davada yeni gelişme yaşandı. Kara para aklama ve 6 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat'la aynı koğuşta kalmaya başlayan Seçil Erzan'ın yargılamanın yapıldığı mahkemeye 112 sayfalık mektup gönderdiği ortaya çıktı. Erzan yazmış olduğu mektupta Fatih Terim ile ilgili olarak " Fatih Terim tarafımdan hiçbir zaman zorla ve baskı ile yüklü tutarlar talep etmemiştir. Ama hoca da hiçbir zaman ‘Seçil nereden geliyor bu faiz’ diye sormuyor, her şey üstü kapalı bir şekilde gidiyordu." dedi.

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#1
Foto - Erzan'dan mahkemeye 112 sayfalık mektup! "Herkes memnundu, Terim paranın kaynağını hiç sormadı"

Erzan, mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep etti. Mektubunda kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini tek tek yazan Erzan, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar bir mağduriyetinin bulunduğunu söyledi.

#2
Foto - Erzan'dan mahkemeye 112 sayfalık mektup! "Herkes memnundu, Terim paranın kaynağını hiç sormadı"

‘ARDA’NIN YÜKLÜ NAKDİ YOKTU’ Erzan mektubunda özetle şunları anlattı: “2013 yılından itibaren Fatih Terim’in tüm bankacılık işlemlerini yerine getirmeye başladım. Yıllar itibarıyla bankacı - müşteri iletişimimiz ilerleyip, ağabey - kardeş, baba - kız dostluğumuz olmuştur. Bu durum beni her zaman gururlandırıp, tarafımda yüksek motivasyon sağlamıştır.

#3
Foto - Erzan'dan mahkemeye 112 sayfalık mektup! "Herkes memnundu, Terim paranın kaynağını hiç sormadı"

Başkanım, örneğin Fatih Terim’in kredi ödemelerinden kaynaklı nakit sıkışıklığı vardı.

#4
Foto - Erzan'dan mahkemeye 112 sayfalık mektup! "Herkes memnundu, Terim paranın kaynağını hiç sormadı"

Arda Turan’ın çok yüklü söylediği gibi nakdi yoktu. Malvarlıkları çok fazlaydı ancak nakit sıkışıklıkları vardı ya da yaşamak istedikleri, yaşadıkları hayat standardını arttıracak gelirleri yoktu. Bunu benden talep ediyorlardı.

#5
Foto - Erzan'dan mahkemeye 112 sayfalık mektup! "Herkes memnundu, Terim paranın kaynağını hiç sormadı"

‘HERKES HALİNDEN MEMNUNDU’ Sayın başkanım, Fatih Terim tarafımdan hiçbir zaman zorla ve baskı ile yüklü tutarlar talep etmemiştir. Ama hoca da hiçbir zaman ‘Seçil nereden geliyor bu faiz’ diye sormuyor, her şey üstü kapalı bir şekilde gidiyordu. Herkes halinden memnundu. Kendimi para diye çıldıran insanların arasında bulmuştum. Yazımın çirkin olmasından dolayı özür dilerim.”

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Yorumlar

Erkan Bayındır

Asıl şimdi tribünlerin hırsızlar diye bağırması lazım. Devlet kayıtdışı mal varlıklarını ve gelirlerini tesbit edip el koymalı ve başta Terim olmak üzere hepsini cezaevine koymalı bu hırsızlar tüyü bitmemiş yetimin hakkı ile müreffeh bir hayat sürmemeli

Hüseyin

Bence serbest kalmalı. Hep kazan hep kazan nereye kadar. Birazda kaybetmesini öğrensinler
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