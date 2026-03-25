  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erol Köse'nin mektubu sayesinde gündem oldu! Uzmanlardan ALS hastalığı ile ilgili uyarı! Yeni “çelik kanat” sahneye çıktı! Gökyüzünün canavarı F-35’lerde ilk uçuş için gün sayılıyor Yıldız son kanat... Beşiktaş yine eskiye döndü: Armand Lauriente Bayram dönüşü siber tuzak: Sahte HGS mesajlarına dikkat, kartınız boşaltılabilir Ne mantar kalıyor ne koku! Müthiş çözüm... Ayakkabı kokusuna artık veda... Üşüyoruz Koca Reis! Şehadetinin 17. yılında Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anılıyor! Hükümlü ve tutuklulara müjde! Yeni uygulamayı Adalet Bakanı Gürlek paylaştı Togg piyasayı olumlu etkiledi Elektrikli otomobil sayısı 400 bine ulaştı
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yapımcı Erol Köse'nin intiharından sonra geride bıraktığı “ALS hastalığımdan dolayı…” notu, hastalığı bir kez daha gündeme taşıdı.

#1
Ünlü yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan ALS notu, ağır ilerleyen bu hastalığı bir kez daha gündeme getirdi. Söz konusu notta, "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim" notu dikkat çekti.

#2
Sessiz başlayan ancak zamanla kasları etkileyerek yaşamı zorlaştıran ALS, ciddi sonuçlar doğurabilen nörolojik hastalıklar arasında yer alıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Fikret Aysal hastalığa dair önemli uyarılarda bulundu.

#3
ALS MOTOR NÖRONLARIN KAYBIYLA İLERLİYOR ALS’nin nörodejeneratif bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Aysal, hastalığın temelinde beyin, beyin sapı ve omurilikteki motor nöronların kaybının yattığını söyledi. Hastalığın büyük çoğunluğunun nedeni bilinmeyen, sporadik vakalardan oluştuğunu ifade eden Doç. Dr. Aysal, "Vakaların yaklaşık yüzde 5-10’u genetik özellik gösterir. Ancak çoğunlukta belirgin bir neden saptanamaz. Hastalık bazen sadece üst motor nöronları, bazen alt motor nöronları tutabilir ancak en sık her ikisinin birlikte etkilendiği tablo görülür" dedi.

#4
KESİN TEDAVİ YOK, SÜREÇ KONTROL ALTINA ALINIYOR ALS’nin günümüzde kökten bir tedavisinin bulunmadığını vurgulayan Doç. Dr. Aysal, "Mevcut tedaviler hastalığın seyrini yavaşlatmaya yönelik. Hastalığın ilerleyici bir yapısı var. Ortalama yaşam süresi 2 ila 5 yıl arasında değişse de bu süre hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Çok hızlı ilerleyen vakalar olduğu gibi, uzun yıllar yaşayan hastalar da vardır. Stephen Hawking hastalığa bir örnek. Bazı özel vakalarda hastalık çok daha uzun süreli seyredebiliyor. ALS tanısı alan hastalarda psikolojik süreç de büyük önem taşıyor. Hastalar tanı sonrası ciddi bir duygusal yük yaşayabiliyor. Bu hastalarda depresyon gelişme riski oldukça yüksektir. Bu nedenle yalnızca fiziksel değil, psikiyatrik destek de tedavinin önemli bir parçasıdır" diyen Aysal, multidisipliner yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

#5
BİRDEN FAZLA BRANŞIN TAKİBİ GEREKİYOR ALS hastalarının yalnızca nöroloji değil, birçok farklı branş tarafından birlikte takip edilmesi gerektiğini belirten Doç. Aysal, "Bu süreçte nörologlar koordinasyonu sağlar ancak fizik tedavi, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri gibi birçok branşın desteği gerekir.

#6
Tedavide temel amacımız hastanın ağrı ve sıkıntılarını azaltmak, konforunu sağlamak ve süreci mümkün olduğunca uzatmaktır. Bugün için kesin bir tedavi yok ancak bilimsel çalışmalar hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu hastalık için daha etkili tedavilerin bulunacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23