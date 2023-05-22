Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

-Boyun normal olup olmadığının kontrolü- Çocuğun boyu ile birlikte gerektiğinde tüm vücut oranlarının da (oturma yüksekliği, kol/ön kol oranları, kulaç uzaklığı, alt segment uzunluğu) doğru bir şekilde ve eksiksiz ölçülmesi gerektiğine işaret eden Doğan, boyun normal olup olmadığının "persentil" eğrileri kullanılarak değerlendirildiğini anlattı. Çocuğun anne, baba boyuna göre kısa olması Doğan, çocuğun büyüme hızının yetersiz olması veya anne, baba boyuna göre kısa olması halinde bu vakaların tetkik edilmesi gerektiğini aktararak, boy kısalığının nedenleri hakkında bilgi verdi. -Boy kısalığı nedenleri- Doç. Dr. Murat Doğan, şu değerlendirmede bulundu: Boy kısalığı genellikle ailevi faktörlerle birlikte, yapısal boy kısalığı ve ergenlik gecikmesi ile ilintili olabilmektedir. Boy kısalığı genellikle, düşük doğum kilosu, iskelet displazileri veya iskelet sistemi hastalıkları ve beslenme bozukluğu sorunları yaşayanlarda görülmektedir.