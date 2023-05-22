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Sağlık
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Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

2023-05-22 20:16:17
Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

Çocuklar büyürlerken boylarının kısa olduğunu keşfettiğimizde doktora götürebilmek önemli bir avantaj sağlıyor.

#1
Foto - Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

Çocuklarının boyunun kısa olduğuna dair şüphesi olan ailelerin bir endokrinoloji uzmanından yardım olması öneriliyor.

#2
Foto - Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, bu konuda yapılması gerekenleri sıraladı. Doğan'a göre, büyümenin izlenmesi bir çocuğun sadece ne kadar büyüyeceğini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda ne kadar sağlıklı olduğunu da ortaya çıkartıyor.

#3
Foto - Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

Doğan, erişkinlerin hayatlarında farklı bulgularla ortaya çıkan pek çok hastalığın, çocukluk çağında sadece boy kısalığıyla kendini gösterebileceğini, bu nedenle büyümenin izlenmesi ve boy kısalığı tablosunun tanısının çok önemli olduğunu bildirdi.

#4
Foto - Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

Doğan, çocuklarda boy kısalığında erken teşhisin önemini vurguladı.

#5
Foto - Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

Genetik faktörler, psikolojik çevre etkili Doğan, büyümeye etki eden başlıca unsurların, genetik faktörler, psikolojik çevre, beslenme, hormonal yapı, kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

#6
Foto - Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

Büyümenin izlenmesi bir çocuğun sadece ne kadar büyüyeceğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda ne kadar sağlıklı olduğunu ortaya çıkarır. Erişkinlerin hayatlarında farklı bulgularla karşımıza çıkan pek çok hastalık, çocukluk çağında sadece boy kısalığı ile kendini gösterebilir. Bu nedenle büyümenin izlenmesi ve boy kısalığı tablosunun tanısı çok önemlidir. Çocukların boyu nasıl ölçülür? Boy kısalığı için boy uzunluğunun ölçümünün standart ve doğru yöntemle yapılması gereklidir. Boy uzunluğu çocuklarda sırtüstü yatar pozisyonda, daha büyük çocuklarda ise ayakta dik bir pozisyonda ölçülmelidir. Ayakta dik biçimde rahatça durabilen her çocuk için boy ölçümü ayakta yapılır. Çocuğun boyu, durabileceği en dik pozisyonda iken ölçülmelidir.

#7
Foto - Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

-Boyun normal olup olmadığının kontrolü- Çocuğun boyu ile birlikte gerektiğinde tüm vücut oranlarının da (oturma yüksekliği, kol/ön kol oranları, kulaç uzaklığı, alt segment uzunluğu) doğru bir şekilde ve eksiksiz ölçülmesi gerektiğine işaret eden Doğan, boyun normal olup olmadığının "persentil" eğrileri kullanılarak değerlendirildiğini anlattı. Çocuğun anne, baba boyuna göre kısa olması Doğan, çocuğun büyüme hızının yetersiz olması veya anne, baba boyuna göre kısa olması halinde bu vakaların tetkik edilmesi gerektiğini aktararak, boy kısalığının nedenleri hakkında bilgi verdi. -Boy kısalığı nedenleri- Doç. Dr. Murat Doğan, şu değerlendirmede bulundu: Boy kısalığı genellikle ailevi faktörlerle birlikte, yapısal boy kısalığı ve ergenlik gecikmesi ile ilintili olabilmektedir. Boy kısalığı genellikle, düşük doğum kilosu, iskelet displazileri veya iskelet sistemi hastalıkları ve beslenme bozukluğu sorunları yaşayanlarda görülmektedir.

#8
Foto - Erken teşhisle çocuklarda boy kısalığının tedavisi mümkün

-"Boy kısalığını kullanılan uzun süreli ilaçların tetikleyebilir"- Boy kısalığını, hipotiroidi, büyüme hormonu eksikliği, Turner sendromu, uzun süreli kronik hastalıkların (kalp, böbrek, kan gibi) yanı sıra bu rahatsızlıklar nedeniyle kullanılan uzun süreli ilaçların tetikleyebildiğine işaret eden Doğan, ailelere de uyarıda bulunarak, erken dönemde alınan tanının tedavi açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Kaynak: AA

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