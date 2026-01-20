  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Federasyon çıtayı yükseltti: Karatede hedef daha da yukarı Metrelerce yükseklikte zorlu kış mesaisi Her gelen indirim mesajına inanmayın Her gün bir avuç yeter: Kan şekerini anında düşürüyor! Türkiye'yi deprem felaketinden kurtaracak yolu açıkladı
Ekonomi
20
Yeniakit Publisher
Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Yıpranma Payı kapsamındaki meslek gruplarının kapsamını genişletti. Buna göre, dahil edilen meslek grupları da 5 yıla kadar erken emekli olabilecek.

#1
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Çalışma koşulları ağır ve riskli olan meslek grupları için uygulanan erken emeklilik hakkının kapsamı genişletildi. 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sağlayan Yıpranma Payı hakkı ile bazı çalışanlar erken emekli olabilecek.

#2
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

YENİ MESLEKLER EKLENDİ Yıpranma payı hakkı ile madenci, polis, asker, sağlık çalışanları, gazeteciler erken emekli olabiliyordu. Söz konusu düzenleme ile çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanlarını da kapsayacak.

#3
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Listenin içindeki mesleği icra edenler 12 ay çalışsa dahi SGK tarafından 15 ay çalışmış sayılacak.

#4
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

8 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK HAKKI Ağır ve riskli işte çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Prim gününe ilave süre eklenerek biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlanıyor. Prim gün sayısı risk grubuna göre artıyor. Yani, yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan kişinin primi 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor.

#5
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Sabah'ın haberine göre, kazanılan ilave süre ile emeklilik yaşı 5 yıla kadar, bazı çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekilebiliyor.

#6
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

YIPRANMA PAYI NEDİR? Fiili Hizmet Süresi Zammı, ağır işlerde çalışanların çalıştıkları her yıl için ilave prim günü kazanması olarak tanımlanıyor. Normal bir ofis çalışanı yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan bir işçi, yaptığı işin risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün fazladan prim kazanır. Kazanılan bu ekstra günler, emeklilik yaş haddinden düşülür.

#7
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Yani 60 yaşında emekli olacakken, bu süreler biriktikçe emeklilik yaşı 55'e kadar gerileyebilir. Kanun, bu indirimle en fazla 5 yıl (bazı çok ağır mesleklerde 8 yıl) erken emekliliğe izin veriyor.

#8
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

E-DEVLET'TE O İBAREYE DİKKAT Emeklilik yaşınızda bir indirim olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet'te yer alan "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranına bakılması gerekiyor. Hizmet dökümünde prim günlerinin yanında "FHSZ" (Fiili Hizmet Süresi Zammı) ibaresi ya da 2A, 3A gibi özel kodlar yer alıyorsa, yıpranma payı hakkınız sisteme işlenmiş demektir.

#9
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

YIPRANMA PAYI HAKKINA HANGİ MESLEKLER SAHİP? Yıpranma payı ile erken emeklilik hakkına sahip meslek grupları ise şu şekilde:

#10
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Sağlık Çalışanları: Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. (Yılda 60 gün).

#11
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Gazeteciler: Basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.

#12
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Maden ve yer altı işçileri: En yüksek paya sahipler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).

#13
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Güvenlik güçleri: Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları

#14
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

Ağır sanayi: Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.

#15
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri.

#16
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

YENİ EKLENENLER: Çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları.

#17
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

SGK'NIN ARADIĞI KRİTİK ŞARTLAR NELER? FİİLİ ÇALIŞMA: Kişinin o riskli işi bifiil yapıyor olması gerekir. Örneğin bir hastanede çalışıyorsunuz ama "idari personel" veya "insan kaynakları" departmanındasınız; bu durumda yıpranma payı alamazsınız.

#18
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

MİNİMUM SÜRE: Yıpranma payının emeklilik yaşından düşülebilmesi için, riskli işlerde en az 3600 gün (10 yıl) çalışmış olma şartı aranır. Yeraltı madencileri için bu süre 1800 gün (5 yıl) olarak uygulanır. Yani 1-2 yıl çalışıp bırakırsanız sadece prim gününüz artar, yaşınız geri çekilmez.

#19
Foto - Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

KOD BİLDİRİMİ: İşverenin sizi SGK'ya bildirirken doğru "Meslek Kodu" ile bildirmesi hayati önem taşır. Eğer madende çalışmanıza rağmen işveren sizi "Düz İşçi" koduyla bildiriyorsa, yıpranma payı alamazsınız. Bu nedenle e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü ve meslek kodunuzu mutlaka kontrol etmelisiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı
Gündem

Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı

Akit TV’de ekranlara gelen Kırmızı Masa'nın konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olay açıklamalar yaptı. Perinçek "Müsavat Dervi..
Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yenide..
Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti
Gündem

Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti

Dışişleri Bakanlığından sıcak saatler yaşanıyor. Bakan Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ ett..
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!
Dünya

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

ABD’nin Grönland'ı oldu bittiyle almasına karşı Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya ile birlikte adaya 14 as..
Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu
Gündem

Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu

Suriye'de son günlerde yaşanan tarihi gelişmeler, YPG/SDG'nin (PKK'nın Suriye kolu) birçok bölgeden geri çekilmesini ve Suriye Cumhurbaşkanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23