Erken emeklilikte yeni dönem! SGK bazı meslekler için şartları kaldırdı

8 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK HAKKI Ağır ve riskli işte çalışanlar, Fiili Hizmet Süresi Zammı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Prim gününe ilave süre eklenerek biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlanıyor. Prim gün sayısı risk grubuna göre artıyor. Yani, yılda 90 gün yıpranma payı bulunan bir işte 12 ay çalışan kişinin primi 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor.