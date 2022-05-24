2022-05-24 09:11:07 Erken emeklilik son dakika: Kimler erken emekli olacak? Hangi süreler borçlanılarak emekli olunur?
Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan ne zaman emekli olurum? sorusunun cevabını ararken, Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT bekleyenler de son günlerde gelen ardı ardına açıklamalara kulak vermekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzun süredir tartışılan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili dosyanın önlerinde olduğunu söyledi. Bir yandan EYT emeklilik diğer yandan EYT vurmayıp da borçlanarak erken emeklilik hayali kuranlar… Hizmet borçlanası ile emeklilik nasıl olur? Hangi süreler borçlanarak emekli olunur?