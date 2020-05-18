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Erken emeklilik son dakika geriye dönük borçlanma ile emeklilik olur mu nasıl olur

2020-05-18 09:57:40
Erken emeklilik son dakika geriye dönük borçlanma ile emeklilik olur mu nasıl olur

Bağkur erken emeklilik nasıl olur? Bağkur ve SGK’dan erken emekli olmak için yolları merak edilmekte. Emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ve emeklilik yaşını tamamlamak gerekmektedir. Peki bu üç şartın dışında erken emekli nasıl olunur? EYT emeklilik şuan için söz konusu değil o halde erken emekli olmak için yapmak gerekir? Erken emeklilik için farklı seçenekler de bulunuyor. Peki geriye dönük borçlanma ile emeklilik olur mu? Geriye dönük borçlanma ile emeklilik nasıl olur? İşte emeklilik haberleri.

#1
Foto - Kimler erken emekli olur? Erkekler uzun süre yaptıkları ve prim ödemesi aldıkları askerlik süreleri sayesinde erken emekli olabilme hakkına sahipken, Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor.

Kimler erken emekli olur? Erkekler uzun süre yaptıkları ve prim ödemesi aldıkları askerlik süreleri sayesinde erken emekli olabilme hakkına sahipken, Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor.

#2
Foto - 2000 ve 2008 yıllarında kaldırılan geriye dönük borçlanmaların, yargıtay kararı ile tekrar gündeme gelmesi 8 yıl erken emeklilik fırsatını da etmesi demek oluyor.

2000 ve 2008 yıllarında kaldırılan geriye dönük borçlanmaların, yargıtay kararı ile tekrar gündeme gelmesi 8 yıl erken emeklilik fırsatını da etmesi demek oluyor.

#3
Foto - Faruk Erdem’in haberine göre; 2000 ve 2008 tarihlerinde getirilen yasalar doğrultusunda, için geriye dönük olarak borçlanmalar kaldırılmıştı. Ancak Yargıtay kararları ile bu haklar tekrar gündeme geldi.

Faruk Erdem’in haberine göre; 2000 ve 2008 tarihlerinde getirilen yasalar doğrultusunda, için geriye dönük olarak borçlanmalar kaldırılmıştı. Ancak Yargıtay kararları ile bu haklar tekrar gündeme geldi.

#4
Foto - 4 Ekim 2000’den Bağ-Kur tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982’ye kadar tescilini geriye çekebilir. Bu bağlamda sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı gerekiyor.

4 Ekim 2000’den Bağ-Kur tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982’ye kadar tescilini geriye çekebilir. Bu bağlamda sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı gerekiyor.

#5
Foto - Bağkur erken emeklilik nasıl olur?

Bağkur erken emeklilik nasıl olur?

#6
Foto - Oda kaydı olanlar da sigortasını 22 Mart 1985’e kadar çekebilir. 4 Ekim 2000’den sonra Bağ-Kur tescili olanlar 2000 öncesi işletilemiyor.

Oda kaydı olanlar da sigortasını 22 Mart 1985’e kadar çekebilir. 4 Ekim 2000’den sonra Bağ-Kur tescili olanlar 2000 öncesi işletilemiyor.

#7
Foto - 2000’den önce esnaf olduğu halde, 4 Ekim 2000’e kadar Bağ-Kur’a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü, 4 Ekim 2000’den itibaren başlatılıyor.

2000’den önce esnaf olduğu halde, 4 Ekim 2000’e kadar Bağ-Kur’a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü, 4 Ekim 2000’den itibaren başlatılıyor.

#8
Foto - 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur tescili olanlar da 4 Ekim 2000’e kadarki sürede vergi mükellefi veya odaya kayıtlı ise Bağ-Kur’unu geriye götürebilir. Bağ-Kur’u silinmişse de aktif hale getirilebilir.

1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur tescili olanlar da 4 Ekim 2000’e kadarki sürede vergi mükellefi veya odaya kayıtlı ise Bağ-Kur’unu geriye götürebilir. Bağ-Kur’u silinmişse de aktif hale getirilebilir.

#9
Foto - Kimler erken emekli olur?

Kimler erken emekli olur?

#10
Foto - Erken emekli olmak isteyen ancak sigorta tescili olmayan vatandaşlar ise, için son tarih 1 Ekim 2008 olarak belirlenmiştir.

Erken emekli olmak isteyen ancak sigorta tescili olmayan vatandaşlar ise, için son tarih 1 Ekim 2008 olarak belirlenmiştir.

#11
Foto - 2005 yılında vergi mükellifi olarak işe başlayan ancak tescil yaptırmayan bir vatandaş, SGK’ya başvuru yaparak 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılma fırsatını elde edebiliyor ve böylelikle 8 yıl erken emekli olma fırsatını yakalamış oluyor.

2005 yılında vergi mükellifi olarak işe başlayan ancak tescil yaptırmayan bir vatandaş, SGK’ya başvuru yaparak 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılma fırsatını elde edebiliyor ve böylelikle 8 yıl erken emekli olma fırsatını yakalamış oluyor.

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