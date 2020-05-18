Erken emeklilik son dakika geriye dönük borçlanma ile emeklilik olur mu nasıl olur

Bağkur erken emeklilik nasıl olur? Bağkur ve SGK’dan erken emekli olmak için yolları merak edilmekte. Emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ve emeklilik yaşını tamamlamak gerekmektedir. Peki bu üç şartın dışında erken emekli nasıl olunur? EYT emeklilik şuan için söz konusu değil o halde erken emekli olmak için yapmak gerekir? Erken emeklilik için farklı seçenekler de bulunuyor. Peki geriye dönük borçlanma ile emeklilik olur mu? Geriye dönük borçlanma ile emeklilik nasıl olur? İşte emeklilik haberleri.