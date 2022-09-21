2022-09-21 10:33:28 Erken emeklilik imkanı! 1800 gün primi olan SGK'ya başvuruyor
Erken emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, kamu çalışanı farkı bulunmuyor. SGK'ya başvuruda bulunmak gerekiyor. Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenler nasıl emekli olabileceklerini merak ediyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor.