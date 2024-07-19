2024-07-19 08:28:38 Erken dönem kireçlenme tedavisi için doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite üretilecek
Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında erken dönem eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılmak üzere doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite üretilecek. Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek proje ile erken dönem kireçlenme tedavisi için mekanik ve aşınma özellikleri bakımından doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite formunda biyomalzeme üretilmesi hedefleniyor.