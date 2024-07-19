Erken dönem kireçlenme tedavisi için doğal dokuya en yakın kıkırdak-kemik ünite üretilecek

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Kanca, şunları söyledi: “Doğal kıkırdağın hücre dışında kalan mikroyapısı ile benzerliklerinden dolayı hidrojel, yani suyu tutan polimer yapı formundaki biyomalzemeler bu alanda doku onarım malzemesi olarak potansiyel uygulama beklentilerine sahiptir. Projede, doğal kıkırdak ve kıkırdak altı kemiğin karmaşık hücre dışında kalan mikroyapısından esinlenerek çift katmanlı, mekanik dayanım ve biyolojik işlevsellik için sentetik ve doğal polimerlerin birlikte kullanıldığı, yüksek aşınma direnci için nanoparçacık takviyeli ve muhtemel enfeksiyon riskine karşı antibiyotik etken madde yüklü biyouyumlu hidrojeller tasarlanacaktır” dedi.