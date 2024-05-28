2024-05-28 16:48:52 ‘Erkek ol erkek’ dedi 1 yıl ceza aldı! İşte sonrası…!
Yargıtay, tartıştığı kamu görevlisine “Erkek ol” diyen kişinin hakaret etmediğine hükmetti. “Erkek ol” demenin hakaret olmadığına karar veren Yargıtay, sanığın kullandığı sözlerin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı olduğunu bildirdi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tartıştığı zabıta amirine “Erkek ol” ve “Yürekli ol” sözlerini kullanan sanığa hakaret suçundan verilen hapis cezasını, sarf edilen sözlerin hakaret değil rahatsız edici söz kapsamında olduğu gerekçesiyle bozdu.