  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
6
‘Erkek ol erkek’ dedi 1 yıl ceza aldı! İşte sonrası…!

2024-05-28 16:48:52
‘Erkek ol erkek’ dedi 1 yıl ceza aldı! İşte sonrası…!

Yargıtay, tartıştığı kamu görevlisine “Erkek ol” diyen kişinin hakaret etmediğine hükmetti. “Erkek ol” demenin hakaret olmadığına karar veren Yargıtay, sanığın kullandığı sözlerin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı olduğunu bildirdi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, tartıştığı zabıta amirine “Erkek ol” ve “Yürekli ol” sözlerini kullanan sanığa hakaret suçundan verilen hapis cezasını, sarf edilen sözlerin hakaret değil rahatsız edici söz kapsamında olduğu gerekçesiyle bozdu.

1
#1
Foto - ‘Erkek ol erkek’ dedi 1 yıl ceza aldı! İşte sonrası…!

Dairenin kararına göre, Mersin’de yaşayan bir kişi, tartıştığı zabıta amirine, “Benim bir elemanıma bir şey olursa tek muhatabım sensin, erkek ol erkek, görevini yap.” diye mesaj attı, bir internet sitesi üzerinden de “Makamın hakkını veremiyorsan yapacak yürekli birine bırak, yürekli ol.” şeklinde paylaşımda bulundu.

#2
Foto - ‘Erkek ol erkek’ dedi 1 yıl ceza aldı! İşte sonrası…!

Şikayet üzerine söz konusu ifadelerin sahibi hakkında hakaret suçundan kamu davası açıldı. Yargılamayı yapan Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca sanığa 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi. Kullandığı ifadelerin hakaret içerikli olmadığını savunan sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın kullandığı ifadelerin hakaret olmadığı gerekçesiyle hakkındaki mahkumiyet hükmünü bozdu.

#3
Foto - ‘Erkek ol erkek’ dedi 1 yıl ceza aldı! İşte sonrası…!

KARARIN GEREKÇESİNDEN Dairenin kararında, hakaret suçlamasına ilişkin korunan hukuki değerlerin kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğu bildirildi.

#4
Foto - ‘Erkek ol erkek’ dedi 1 yıl ceza aldı! İşte sonrası…!

Sanığın, şikayetçiye yönelik kullandığı sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı aktarılan kararda, “Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.” değerlendirmesine yer verildi.

#5
Foto - ‘Erkek ol erkek’ dedi 1 yıl ceza aldı! İşte sonrası…!

Kararda, “Sanığın kullandığı sözler rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle hüküm hukuka aykırı bulunmuştur.” ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper Lig'de Anderson Talisca bombası patladı
Spor

Süper Lig'de Anderson Talisca bombası patladı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, sezon sonu kulüpten ayrılıyor. Süper Lig devi, Anderson Talisca için ..
İtalya Başbakanı gündem oldu: Merhaba ben kalt.. Meloni
Dünya

İtalya Başbakanı gündem oldu: Merhaba ben kalt.. Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den daha önceden kendisine “kalt..” diyen Campania Başkanı De Luca ile karşıya karşıya gelince olanlar oldu...
Biz değil Almanya'da yaşayan gurbetçi söylüyor! 'Market arabasının dibini dolduramıyoruz'
Sosyal Medya

Biz değil Almanya'da yaşayan gurbetçi söylüyor! 'Market arabasının dibini dolduramıyoruz'

Türkiye'yi hedef alıp Almanya'yı güzelleyenlere cevap, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir vatandaştan geldi.
Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!
Aktüel

Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!

Gezi’de üç-beş ağacı bahane ederek ülkeyi yakıp yıkan ve Batı destekli bu kirli ihanet planını “çağdaş Türk gençliğinin isyanı” diye yutturm..
Bahçeli o danışmanını görevden aldı. Nedeni ise?
Gündem

Bahçeli o danışmanını görevden aldı. Nedeni ise?

Eski MHP milletvekili, Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz'un görevine son verildi. Bahçeli’nini Olcay Kılavuz’u neden görevden aldı..
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan alçak sözler: Siyonist rüya gerçeğe dönüştü
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan alçak sözler: Siyonist rüya gerçeğe dönüştü

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama en büyük desteği veren ABD'de, İsrail’in kuruluş yıldönümünde konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23