  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Eriyen karla debisi yükseldi! Ziyaretçilerini ağırlıyor

2022-04-11 16:38:42
Eriyen karla debisi yükseldi! Ziyaretçilerini ağırlıyor

Düzce'de karların erimeye başlamasıyla Samandere Şelalesi'nin debisi yükseldi.

#1
Foto - Havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle daha coşkulu akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin yanı sıra turistlerden de ilgi görüyor.

Havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle daha coşkulu akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin yanı sıra turistlerden de ilgi görüyor.

#2
Foto - Debisi yükselen ve rengi değişen şelaleye gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları güzel manzarada fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

Debisi yükselen ve rengi değişen şelaleye gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları güzel manzarada fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

#3
Foto - Bu arada, şelaleye inen merdivenlerin bir kısmının da su altında kaldığı görüldü.

Bu arada, şelaleye inen merdivenlerin bir kısmının da su altında kaldığı görüldü.

#4
Foto - Bu alanlar güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Bu alanlar güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bunu da yaptılar! Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı
Medya

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bunu da yaptılar! Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı

Tv8’de ekranlara gelen Yemekteyiz programında Zuhal Topal'ın bayıldığı anların fragmanda yayınlanması büyük tepki çekti.
Akaryakıtta indirim! Bu geceden itibaren...
Ekonomi

Akaryakıtta indirim! Bu geceden itibaren...

Rusya-Ukrayna savaşının durulmasıyla gerileyen petrol fiyatları akaryakıt sektörüne indirim olarak yansıdı.
Elon Musk'tan çok konuşulacak karar! Milyarlarca dolar...
Teknoloji

Elon Musk'tan çok konuşulacak karar! Milyarlarca dolar...

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk, şirketin yönetim kuruluna katılmamaya karar verdiği açıklandı.

Dünya genelinde gıda krizi tırmanırken Türkiye ihracatta rekor kırdı! Son rakamlar açıklandı
Ekonomi

Dünya genelinde gıda krizi tırmanırken Türkiye ihracatta rekor kırdı! Son rakamlar açıklandı

Dünya genelinde yaşanan gıda krizi raflara fiyat artışı olarak yansıyor. Rusya ve Irak ithalat kurallarında esnemeye giderken iki ülkede Tür..
Haşim Kılıç'tan flaş açıklama! Millet İttifakı'nın adayı mı oluyor?
Gündem

Haşim Kılıç'tan flaş açıklama! Millet İttifakı'nın adayı mı oluyor?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağı iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi. Gün..
Ankara iftar saat kaçta iftara ne kadar kaldı? 11 Nisan Ankara akşam ezanı saat kaçta?
Oruç

Ankara iftar saat kaçta iftara ne kadar kaldı? 11 Nisan Ankara akşam ezanı saat kaçta?

Milyonlar bulundukları ilde iftarın saat kaçta yapılacağı araştırıyor. Peki, Ankara’da akşam ezanı bugün saat kaçta okunacak? 11 Nisan Pazar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay