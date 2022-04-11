2022-04-11 16:38:42 Eriyen karla debisi yükseldi! Ziyaretçilerini ağırlıyor
Düzce'de karların erimeye başlamasıyla Samandere Şelalesi'nin debisi yükseldi.
Düzce'de karların erimeye başlamasıyla Samandere Şelalesi'nin debisi yükseldi.
Havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle daha coşkulu akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin yanı sıra turistlerden de ilgi görüyor.
Debisi yükselen ve rengi değişen şelaleye gelen ziyaretçiler, karşılaştıkları güzel manzarada fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
Bu arada, şelaleye inen merdivenlerin bir kısmının da su altında kaldığı görüldü.
Bu alanlar güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı.
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