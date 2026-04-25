Düğün günü evden cenazeleri çıktı: Neden öldükleri belli oldu!
Burdur'un Çavdır ilçesinde yapılan kına eğlencesinden sonra evlerine gidip düğün için hazırlanan çiftin, sabah saatlerinde banyoda cansız bedenlerine ulaşıldı.
Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde dün akşam kına eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, düğün sonrası oturacakları eve gitti.
Çift, bugün, saat 09.30 sıralarında, yakınları tarafından evlerinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Maral ile Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin evdeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.
Maral ve Özaslan'ın banyoda şofbendeki elektrik akımına kapılıp yaşamlarını yitirdiği ihtimali değerlendiriliyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23