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Yaşam
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Ergan Dağı'nda yamaç paraşütü heyecanı

2024-01-29 12:10:38
Ergan Dağı'nda yamaç paraşütü heyecanı

Erzincan'daki Ergan Dağı'na gelen baba kız, kayak ile yamaç paraşütünü aynı zamanda yapmanın keyfini yaşadı.

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Foto - Ergan Dağı'nda yamaç paraşütü heyecanı

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde konuklara, kayağın yanı sıra yamaç paraşütü imkanı da sağlanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı, doğal güzellikleri ve göl manzarasıyla ziyaretçilerine 4 ayrı pistte 12 kilometre boyunca kayak yapma fırsatı sunuyor.

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Foto - Ergan Dağı'nda yamaç paraşütü heyecanı

Kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütü sporcuları, eksi 10 dereceleri bulan soğuk havada Erzincan manzarasına karşı uçmanın keyfini çıkarıyor. Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede ki Ergan Dağı'nda yer alan kayak merkezine gelen kayak severler, özellikle hafta sonu merkeze gelen sporcular ve tatilciler kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü de yapmanın keyfini yaşıyor.

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Foto - Ergan Dağı'nda yamaç paraşütü heyecanı

Ergan Dağı'nın 2 bin 700 rakımına yamaç paraşütü ile gelen doğa ve adrenalin tutkunu baba Sedat Cengiz ile kızı Kübra, burada hazırlıklarını tamamlayarak tandem (ikili) yamaç paraşütü ile havalandı. Aynı zamanda hem yamaç paraşütü hem de kayak yapmanın keyfini çıkaran baba kız, aktivitelerini, kaskın üzerinde bulunan aksiyon kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Göl manzarasına karşı uçmanın eğlenceli ve keyifli olduğunu belirten Kübra Cengiz, “Ergan Dağı'ndayız. Kanadımızı açtık ve uçuşumuzu yaptık. Kar yağmaya da başladı. Hava gayet olması gerektiği gibi. Biz de göl manzarasına karşı uçuşumuzu yaptık. Bayağı eğlenceliydi. Manzaramız süperdi. İnişimiz de gayet iyi oldu. Herkesi Ergan Dağı'na bekliyorum. Kar yağışımız da devam ediyor” dedi.

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Foto - Ergan Dağı'nda yamaç paraşütü heyecanı

Doğa ve adrenalin tutkunu Sedat Cengiz ise, “Burası Ergan Dağı Kayak Tesisleri. Doğu'nun incisi, çok güzel bir kayak tesisi. Yerler dolduğu için biz de gökyüzünü şenlendirmek için yamaç paraşütümüzle birlikte havalandık. Uçmak için de çok güzel bir yer. Tesis her yönüyle güzel bir tesis. Haftanın 7 günü zaten burada kayak yapılıyor. Biz de güzel günlerde uçuş için geliyoruz. Hem kayağı hem de yamaç paraşütünü bir arada yapıyoruz. Her iki sporu da burada yapabildiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

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