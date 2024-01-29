Ergan Dağı'nda yamaç paraşütü heyecanı

Doğa ve adrenalin tutkunu Sedat Cengiz ise, “Burası Ergan Dağı Kayak Tesisleri. Doğu'nun incisi, çok güzel bir kayak tesisi. Yerler dolduğu için biz de gökyüzünü şenlendirmek için yamaç paraşütümüzle birlikte havalandık. Uçmak için de çok güzel bir yer. Tesis her yönüyle güzel bir tesis. Haftanın 7 günü zaten burada kayak yapılıyor. Biz de güzel günlerde uçuş için geliyoruz. Hem kayağı hem de yamaç paraşütünü bir arada yapıyoruz. Her iki sporu da burada yapabildiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.